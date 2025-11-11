Roldán es entrenador de gym y mantiene una dieta estructurada. Vino al Desafío escapado del trabajo; estaba buscando otro empleo porque su papá está desempleado, pero su jefe lo apoyó cuando lo vio subirse al carro del programa y espera no perder el puesto.

Su camino no fue lineal: tras años con malas influencias, probó como vendedor de cursos de inglés, pasó por call center y aprendió soldadura, oficio con el que empezó a estabilizarse hasta que llegó la pandemia y todo se vino abajo.



En ese tiempo tocó fondo con una depresión, fue al psicólogo y encontró en el deporte la salida: se mudó a un pueblo cerca de Medellín, entrenaba barras y hasta fabricaba pesas de concreto. De ahí nació su marca personal 'Héroe de entrenamiento'; se compró una moto y durante meses se levantaba a las 2:00 a. m. para viajar, trabajar y formarse como técnico en entrenamiento fitness.

Se preparó específicamente para entrar al Desafío, aun creyendo que era “rosca”, y convirtió su historia en una misión: inspirar a los del pueblo que, como él, tienen dificultades económicas.

