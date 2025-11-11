En vivo
Desafío Siglo XXI
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Roldán

Roldán

Tiene 32 años, es entrenador fitness de Puerto Berrío. Durante un tiempo tocó fondo con una depresión, fue al psicólogo y encontró en el deporte la salida.

