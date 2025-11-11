Rudo por fuera y sensible por dentro, Cristian creció entre su mamá, su abuela y su tía, de quienes aprendió respeto y carácter. Entró al deporte siguiendo a una chica y terminó destacando en porrismo, parkour y gimnasia. Sirvió dos años en el Ejército, experiencia que le dio disciplina y autoconocimiento.

Tras una relación muy tóxica se aisló, dejó de entrenar y cayó en una crisis existencial. Hoy trabaja en construcción, enseña en un colegio distrital y está decidido a recomponer su camino.



Competir en el Desafío no es solo su sueño: también es el de su padre, y aquí lo está cumpliendo. Su hija es el motor de cada día. Reconoce que no le gusta recibir órdenes, pero se define como un tpo

