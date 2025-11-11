En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Participantes  / Cristian

Cristian

Tiene 26 años. Es auxiliar de construcción, instructor de parkour y gimnasia. Competir en el Desafío no es solo su sueño: también es el de su padre.

Publicidad

Publicidad

Publicidad