Miryan reveló qué quedó debiendo tras ser eliminada del ‘Desafío’

Miryan, integrante de Omega, fue eliminada en el capítulo 65 de la competencia tras enfrentarse en el Box Negro contra Katiuska, Manuela, Valentina y Grecia. En exclusiva, dio sus primeras impresiones después de decirle adiós al reality y antes de emprender su rumbo al Cubo de los Eliminados.

Mira también: Tres exparticipantes del 'Desafío' que tuvieron fracturas en el 'reality' y cómo lucen



Miryan fue eliminada del Desafío

Evidentemente afectada, lamentó su salida justo antes de pasar al selecto grupo de las ocho mejores mujeres de la temporada: “Me veía 100 % en la semifinal, en las pruebas que hacen en todos los Boxes, entonces me voy debiendo eso… haber llegado más lejos.”



Agregó que se sintió muy tranquila durante toda la prueba y que, de hecho, algo que le dejó su paso por la Ciudad de las Cajas fue convertirse en una persona mucho más espiritual: “Antes de venir al Desafío a Muerte hablé con Dios, le agradecí estar en este punto; deseaba quedarme, pero confío en sus decisiones.”

Mira también: Tres exparticipantes del 'Desafío' que tuvieron fracturas en el 'reality' y cómo lucen

Publicidad

Luego, más conmovida, reveló qué iba a extrañar tras salir del programa: “Mi casa y a Katiuska, que se volvió como mi hermana.”



Con cuánto dinero salió Myrian del Desafío

Finalmente, mencionó a su hijo, pues le gustaría invertir parte de los 55 millones con los que salió de la competencia en un viaje para conocer el mar junto a él. Además, agregó:

“Siempre he sentido que, como mamá, me admiro un montón. Siento el amor de mi hijo hacia mí, él estará muy orgulloso y siento que nunca me quedé con nada.”

Mira también: Indirecta de Dani a los 'haters' de Tina en el 'Desafío'; ella pasó a la siguiente etapa

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.