En vivo
La Influencer
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Miryan reveló qué quedó debiendo tras ser eliminada del ‘Desafío’

Miryan reveló qué quedó debiendo tras ser eliminada del ‘Desafío’

La vallecacucana de 24 años se mostró muy afectada por su eliminación del ‘Desafío Siglo XXI’ e incluso contó que siempre se visualizó en la semifinal. Además, reveló a quién extrañará de su equipo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad