Katiuska se derrumba por especulación que tiene sobre El Elegido: “No quiero salir así”

Cuando los equipos se reúnen con Andrea Serna, la presentadora del Desafío Siglo XXI, empiezan a hablar sobre cómo llegó esa victoria a Gamma y que gracias al castigo que habían recibido en su momento, ya sabían cómo estar parados en grupo por mucho tiempo en una caneca.

Katiuska cree que va a recibir el chaleco

Posteriormente, Katiuska revela que Potro le aseguró que Mencho es El Elegido, y que a ella le enviarán el chaleco. Por lo cual, apostó con sus compañeros de que ella se pondrá la temida prenda roja. Cuando llega a la casa, lo primero que hace es sentarse para desahogarse.



Leo pregunta si sucedió algo, y Rosa le revela que nadie peleó, que sospecha de que la pesista es la Elegida y que si a ella le ponen el chaleco, como se lo comentó Potro, Katiuska tendrá que irse automáticamente de la competencia sin luchar en el Box Negro. En ese momento, se puso más sentimental y le dijo a Rata que ella no quiere salir de esa manera del programa de los colombianos.

Tras este momento, todos se acercaron y le dijeron que se tranquilizara, que no debía apresurarse a los hechos. Mientras ellos decían esto, la mujer indicaba que estaba muy triste y por eso alejó del equipo, por unos minutos, para procesar todo lo que estaba sucediendo. Ella quiere seguir dándola toda en La Ciudad de las Cajas y no irse en este punto de la competencia, en donde solo quedan ocho participantes que lucharán por esos 1.200 millones de pesos.

Posteriormente, Zambrano le dijo a Rata que no dejarán que el próximo chaleco llegue al equipo, y por eso harán lo que sea en el Box Rojo y ganar. Luego de dos derrotas, están preparados para recibir las buenas noticias y además, no permitir que ninguno de sus integrantes esté sentenciado, es decir, con un pie muy cerca a la eliminación del Desafío Siglo XXI.

