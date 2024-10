Jerry renunció a un millonario sueldo para cumplir su sueño de ganar el Desafío, ¿cuánto le pagaban?

Jerry se ha convertido en uno de los Súper Humanos favoritos de todas las ediciones del Desafío 2024 , pues su arrolladora personalidad y destrezas para enfrentar cada una de las pistas en el terreno de juego le permitieron generar recordación entre los verdaderos fanáticos del reality de los colombianos. Luego de quedar eliminado junto a Karoline en un Box Negro, el hombre concedió una entrevista para El Sentenciado, en donde no solo habló de la competencia, sino que también se refirió a su vida personal.

Jerry renunció a un importante cargo para enfocarse en el Desafío

El Súper Humano confesó que antes de entrar al formato de Caracol Televisión se obsesionó con la idea de quedarse con la copa de los vencedores, lo que le ayudó a adquirir mucha disciplina para entrenar y así estar cada vez más cerca al tan anhelado sueño.

"Yo duré cinco años de mi vida entrenándome. Mis amigos pensaban que me estaba volviendo loco porque si era el Día de las Madres o era el cumpleaños de mi mamá o de mis hijos, yo simplemente cantaba, apagábamos las velitas y Jerry con su mochilita a entrenar al parque", dijo.

De igual forma, explicó que se vio en la necesidad de dejar a un lado un puesto muy relevante en el que le pagaban bastante bien para concentrarse cien porciento en su proyecto de vida y, aunque tuvo dudas, ahora se siente muy orgulloso de lo que pudo alcanzar con determinación.

"Hasta esa parte la dejé, de estar facturando muy bien como jefe de servicio en uno de los mejores restaurantes de la ciudad y meterme a trabajar a un parque. Me ganaba cinco millones 800 mil pesos; dejé eso tirado, me voy a un parque donde me ganaba cinco mil pesos por cada uno de los entrenamientos de las personas", afirmó.

Esto con el propósito de hacer ejercicio en la mañana, en la tarde y en la noche para mantenerse lo más activo posible: "era una locura todo, atendía clientes, hacía nómina, no tenía el tiempo para poder entrenarme. Ahí dije 'no, esto no vale más que mis sueños, yo voy es a ganarme el Desafío'", finalizó.

