¿Jerry estaba enamorado de Karoline?: Esto revela el exparticipante del Desafío

Una de las duplas más queridas y chistosas del Ciclo Dorado del Desafío 2024 sin duda fueron Karoline y Jerry, quienes se comportaron en la Ciudadela como hermanos, con sus momentos llenos de amor y sus peleas luego de las pruebas en las que no les iba como esperaban.

En definitiva, este par dieron muestra de una hermandad que nació años atrás cuando para la huilense ser parte de este reality solo era un sueño.

Dado que esta dupla del Desafío se conoce desde tiempo atrás, mucho antes de su llegada a la Ciudadela, este exparticipante relata qué pasó entre ellos.

"Resulta que yo comencé a ver que Karoline no era tan tiburona como lo es ahora, entonces las otras peladas le hacían como el feito", destaca Jerry, quien la vio por primera vez en otro reality.

Fue justo esa oportunidad y esa versión de la huilense la que hizo que el ganador del Desafío en 2019 quisiera apoyarla y la ayudarla a mejorar para que las otras personas no la trataran mal: "yo le decía: 'no te dejes, vamos a entrenar', ella no tenía un entrenamiento como el que posee ahora".

"Yo subía los fines de semana con Karoline a Monserrate. La sacaron del programa, pero yo seguía andando con ella", explica Jerry, quien destaca que desde un principio forjaron una gran amistad de apoyo mutuo, pues como lo mencionó la Finalista, él fue fundamental para que ella se animara a ser parte del reality de los colombianos.

Jerry revela si estaba enamorado de Karoline

Ya que entre ellos dos hay una fuerte hermandad y durante todo el Ciclo Dorado del Desafío 2024 se caracterizaron por su cercanía y sus charlas sin filtro, el costeño responde si sentía atraído por ella cuando la conoció.

"Al principio me caía muy bien, era muy hermosa y me gustaba bastante, pero un día me dijo 'no, a mí me gustan las mujeres' y yo quedé como 'no puede ser Dios mío', pero fue bacano, porque después de eso comencé a ver a otra persona, a una llavería, a una amiga", confiesa entre risas Jerry, quien tomó esa respuesta de Karoline de una manera inesperada, pero que no afectó nada entre ellos.