Jerry revela por qué llegó "sobrado" al Desafío 2024, ¿no se había preparado lo suficiente?

Jerry y Karoline fueron eliminados del Desafío 2024 estando a un escalón de pasar a la Gran Final del programa y para nadie es un secreto que dieron mucho de qué hablar en el tiempo que ambos estuvieron en la Ciudadela, pues las discusiones eran constantes y los televidentes esperaban más de su desempeño en los Boxes.

Ahora, en Preguntas a Muerte, Jerry se sincera sobre lo que sucedió en el reality y le confiesa a Johncito Preguntón que efectivamente llegó con cierta actitud al Desafío.

"Sí, llegué sobrado y confiado, pero no estaba entrenado", asegura, no obstante, el periodista le pregunta qué era lo que presumía, si no tenía un buen rendimiento en las pistas. Él responde que simplemente no se había preparado como le habría gustado hacerlo y que de igual forma se siente orgulloso de lo que demostró.

Por otra parte, Jerry explica qué fue lo que pasó en la prueba del Box Amarillo, la cual no terminó con su dupla y por la que tuvieron que decirle adiós a su sueño en el juego. Para el barranquillero, la comunicación fue el problema más grande, ya que nunca llegaron a un acuerdo sobre cómo mover la plataforma con los cubos.

Aquí puedes ver la entrevista completa:

Jerry y la otra mujer a la que le habría gustado acompañar en el Desafío

Durante la entrevista con Johncito Preguntón , el competidor que fue campeón del Desafío 2019 con el equipo de los costeños, explica que de no haber sido elegido por Karoline, le habría gustado ser el refuerzo de otra mujer del equipo Pibe: Karen.

"Habríamos hecho muy buena pareja por sus habilidades y su sencillez", son las palabras del barranquillero, quien, cabe recordar, fue la feliz ganadora del Desafío de los Favoritos y se llevó 100 millones de pesos.

