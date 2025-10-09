Rosa no leyó una carta importante en el 'Desafío': alguien especial no logró enviarla

La psicóloga recibió una recarga de energías durante el capítulo 69 del reality de los colombianos, debido a que pudo leer las cartas y destapar los regalos que le dejaron sus seres queridos para mantenerse fuerte en el terreno de juego mientras avanza la competencia. A pesar del emotivo momento que vivió por cuenta de su familia, la joven no recibió un importante mensaje debido a que el remitente no logró incluirlo en la correspondencia que llegó a tiempo a La Ciudad de las Cajas.

Isa le dejó conmovedor mensaje a Rosa, del 'Desafío'

A través de una publicación en las historias de su cuenta oficial de Instagram, la exparticipante del programa y la primera eliminada de las casa Gamma habló acerca de la estrecha relación que logró construir con su compañera en el poco tiempo que se conocieron en Tobia, Cundinamarca.



Qué dijo Isa sobre Rosa al verla recibir el servicio de mensajería en el 'Desafío'. Foto: Instagram @isabel_carvajal

Junto a un clip que reposteó de las cuentas de Caracol Televisión y el Desafío escribió: "Y si te pudiera enviar un mensaje te diría lo afortunada que me siento de haberte conocido, lo orgullosa que me siento de verte día a día cumpliendo tu sueño y siendo tan genuina, por ahora esperaré y me guardaré estas palabras para cuando estés en la final, abrazando la copa, y pueda abrazarte y celebrar contigo", lo que generó múltiples reacciones entre sus seguidores.



La amistad de las dos Súper Humanas nació en la escuadra naranja debido a que ambas tienen un sentido del humor bastante parecido y a que enfrentaron varios momentos cruciales de la competencia. A pesar de que la modelo de Internet y creadora digital salió muy temprano del juego, ha permanecido activa en redes sociales, por lo que no duda en apoyar a su compañera y demostrarle lo orgullosa que se siente de haberse convertido en una de las participantes más fuertes de esta edición del exitoso formato.

