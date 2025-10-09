En vivo
Rosa no leyó una carta importante en el 'Desafío': alguien especial no logró enviarla

La integrante de Omega fue elegida para recibir el servicio de correspondencia en La Ciudad de las Cajas luego de ganar con su equipo el Desafío de Sentencia y Servicios.

Isa, del 'Desafío', le dedicó emotivas palabras a Rosa en redes al no alcanzar a enviarle la correspondencia.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 9 de oct, 2025

