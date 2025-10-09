Rosa no leyó una carta importante en el 'Desafío': alguien especial no logró enviarla

Publicidad
La psicóloga recibió una recarga de energías durante el capítulo 69 del reality de los colombianos, debido a que pudo leer las cartas y destapar los regalos que le dejaron sus seres queridos para mantenerse fuerte en el terreno de juego mientras avanza la competencia. A pesar del emotivo momento que vivió por cuenta de su familia, la joven no recibió un importante mensaje debido a que el remitente no logró incluirlo en la correspondencia que llegó a tiempo a La Ciudad de las Cajas.
A través de una publicación en las historias de su cuenta oficial de Instagram, la exparticipante del programa y la primera eliminada de las casa Gamma habló acerca de la estrecha relación que logró construir con su compañera en el poco tiempo que se conocieron en Tobia, Cundinamarca.
Junto a un clip que reposteó de las cuentas de Caracol Televisión y el Desafío escribió: "Y si te pudiera enviar un mensaje te diría lo afortunada que me siento de haberte conocido, lo orgullosa que me siento de verte día a día cumpliendo tu sueño y siendo tan genuina, por ahora esperaré y me guardaré estas palabras para cuando estés en la final, abrazando la copa, y pueda abrazarte y celebrar contigo", lo que generó múltiples reacciones entre sus seguidores.
La amistad de las dos Súper Humanas nació en la escuadra naranja debido a que ambas tienen un sentido del humor bastante parecido y a que enfrentaron varios momentos cruciales de la competencia. A pesar de que la modelo de Internet y creadora digital salió muy temprano del juego, ha permanecido activa en redes sociales, por lo que no duda en apoyar a su compañera y demostrarle lo orgullosa que se siente de haberse convertido en una de las participantes más fuertes de esta edición del exitoso formato.
