Exnovia de Alejo, del Desafío, destapó infidelidad con Luisa: "Nunca quise hablar con ella"

Melissa, exnovia de Alejo, quien fue participante del Desafío 2023, habló por fin de su ruptura amorosa, confirmando de esta forma que el Súper Humano le fue infiel con su compañera de fórmula Luisa, a quien conoció en el reality de los colombianos y a la que nombró como su refuerzo cuando inició el Ciclo Dorado de la competencia. La revelación tuvo lugar en redes sociales, después de recibir muchas preguntas en donde le pedían aclarar el tema.

"Que si terminé con Alejandro, sí. Que si hubo infidelidad con Luisa, sí. Que si los odio, no los odio. Que si hablo con ellos o que si no voy a volver a hablar con ellos o que si hablé con ella: la verdad nunca quise conversar con ella, no me parecía necesario porque con quien tenía el noviazgo y tenía la relación era con él, ¿cierto? En algún momento quería era explicaciones de él", mencionó.

Posteriormente, indicó que a pesar de que ella solo deseaba respuestas del capitán, sí hubo una oportunidad en la que tuvo la posibilidad de contactarse con ella vía mensajes de texto; sin embargo, este gesto no resultó del todo bien debido al calor de la situación: "no de la mejor manera porque estaba molesta".

Cómo fue la relación de Alejo y Luisa en el Desafío 2024

Durante la producción de Caracol Televisión, Alejo se encargó de resaltar el significado que tenía Melissa en su vida y lo mucho que se sentía agradecido de esa relación, hasta el punto que llegó a tener un fuerte encuentro en Omega cuando lo relacionaron sentimentalmente con Lina. Sin embargo, con el paso de los capítulos su cercanía con Luisa, a quien llamaba 'La Reina', fue más evidente.

En varias ocasiones fueron grabados teniendo muestras de afecto y hasta durmiendo juntos y, aunque siempre aclaraban que se trataba de una amistad, los comentarios de sus seguidores respecto al nacimiento de un nuevo amor eran cada vez más visibles en las plataformas digitales. Melissa, de hecho, tuvo la posibilidad de visitar La Ciudadela en uno de los tramos finales del juego, pero no fue hasta meses después que se terminó el programa que confirmaron su ruptura.

