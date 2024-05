Lina, eliminada del Desafío: ¿se arrepiente de la estrategia de sentenciar a tres mujeres de Alpha?

Lina, de Omega, se convirtió en la eliminada del ciclo ocho del Desafío 2024. Los colombianos fueron testigos de su avance durante las últimas semanas, pero al enfrentarse con Karen, Dickson y Natalia, la suerte no estuvo de su lado.

Vale la pena mencionar que la joven ya había salido de la producción, no obstante, regresó después de la salida de Gamboa, quien no pudo continuar debido a su salud. En su segunda oportunidad, la deportista demostró que tenía todo para seguir.

Lina habla de la estrategia de Omega

En medio de una entrevista exclusiva, las primeras palabras de la desafiante sobre la decisión de la escuadra rosada de ponerle Chalecos de Sentencia a casi todas las mujeres del mismo equipo son contundentes.

Asegura que la estrategia no falló y no se arrepiente de haberlo hecho, pues, aunque en este momento no funcionó, la táctica sí les da más posibilidades de sacar a una persona de determinado grupo, incluso dice que lo volverán a hacer y el resultado no volverá a ser igual.

Lina recordará a Omega del Desafío

Allí mismo manifiesta que hay momentos con sus amigos que no olvidará jamás, como el instante en el que un ciclo termina y todos regresan juntos a la casa para comer y reunirse a hablar de lo sucedido en el Box Negro: “eso no se olvidará, siento que es muy mágico”, comenta.

Otros dos detalles que recordará por siempre de su convivencia con Alejo, Renzo, Kratos, Campanita, Gaspar, Luisa e incluso Anamar es la manera en la que celebraban al quedar de primeros en las pruebas y cómo no, las ya conocidas ‘Renzadas’ a las que los tenía acostumbrados su compañero de equipo.

Lo cierto es que la joven construyó una gran relación con cada uno de los deportistas y así lo demostró capítulo a capítulo, pues se ganó el cariño no solo de ellos, también de los televidentes, quienes esperaban que no fuera ella la que saliera de la competencia.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.