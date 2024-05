Aplauden a Renzo, del Desafío, por negarse a traicionar a Omega: "Karen y Dickson son unas falsas"

Muchas fueron las reacciones al capítulo 34 del Desafío 2024 y la mayoría se centraron en Renzo, integrante de la casa Omega, que se coronó como la vencedora del Desafío de Sentencia y Bienestar que se llevó a cabo en el Box Azul.

Los Súper Humanos recibieron la visita de María Fernanda Aristizábal, quien invitó a Renzo a participar en el mundo BetPlay para multiplicar la suma de un millón de pesos. Por fortuna, el desafiante logró triplicar la cifra y dejarla en 3 millones 125 mil pesos.

Fue justo en allí cuando la anfitriona le propuso dejarle a su equipo el millón de pesos inicial y el restante cambiarlo por un viaje junto a sus hijos a alguna playa de Colombia. Pese a que Renzo afirmó que le gustaría llevar a sus pequeños a San Andrés, rechazó esta tentadora oferta frente a las cámaras del reality.

Cuando les contó a sus colegas lo ocurrido, ellos, al igual que los internautas, reaccionaron con mucha sorpresa, pues no podían creer que le diera prioridad al grupo en vez de a su familia. En redes, de hecho, lo compararon con Dickson y Karen, que destacaron por aceptar el intercambio y hasta les mintieron a sus colegas.

La respuesta en las plataformas digitales al noble gesto de Renzo

Los comentarios de felicitaciones y aplausos no se hicieron esperar. Muchos incluso pusieron en duda que el resto de los concursantes de la casa rosa hagan lo mismo en futuros encuentros con la reconocida marca; sin embargo, Renzo aclaró durante la transmisión del programa que todos tenían la posibilidad de hacer sus propias elecciones y que nadie debía afectarse por las intenciones de los demás.

“¿Renzo contándole todo Omega? Wow, que aprendan Dickson y Karen”, “ay, no, me hizo llorar”, “Renzo pensando en sus compañeros porque sabe que en cualquier momento puede viajar con sus hijos. Admirable, igual el equipo lo hubiera entendido, eso habla muy bien de todos”, “muchos diciéndole bobo a Renzo por no realizar el canje. En nuestra sociedad le dicen así al honesto”, son algunos de los mensajes que se leen en X, anteriormente Twitter.

Cabe aclarar que las representantes de Alpha únicamente le revelaron la información a Mapi para que tomara ventaja del asunto y fue la modelo brasilera la que señaló que “el mundo es de los vivos”.

