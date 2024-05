Desafío: Dicen que Beba es "la villana de una historia mal contada" tras ver la actitud de Alpha

Beba es considerada como una de las participantes más polémicas del Desafío 2024 debido a las peleas que protagonizaba en Alpha y su expulsión del reality de los colombianos al romper varias reglas, dentro de las que se encuentra, incumplir uno de los castigos y abandonar Playa Baja.

Recientemente, diferentes usuarios de Internet han acudido a las redes sociales de Beba para señalar que entienden ahora su postura frente a sus excompañeros de la casa morada, agregando que con los recientes episodios han podido entender que las decisiones que toman estos Súper Humanos no han sido las más acertadas.

Cabe aclarar que Alpha ha estado dividiendo opiniones por las contantes discusiones, ya que no solo le dieron un BBQ a Beta, a pesar de que no tenían comida para cocinar, sino que sus mujeres también han estudiado la posibilidad de quitarle el liderazgo a Santi para otorgárselo a Kevyn.

Una de las concursantes que, de hecho, ha hablado sobre el primer tema es Mapi, quien señaló en alguna oportunidad que nunca iba estar de acuerdo con debilitar a sus contrincantes con ideas a las que calificó como “cochinadas”.

De igual forma, tanto Dickson como Karen aceptaron obtener beneficios propios, tal es el caso de un gimnasio y un viaje a una playa de Colombia en vez de competir por aumentar la plata que podrían llevarse todos en grupo.

“Mana, no te supimos valorar, la villana de una historia mal contada”, “ya sabemos que no era tu culpa”, “siempre te defendiste y por eso te veían como la mala, ya nos hemos dado cuenta de lo arpías que son las demás del equipo”, “tenían toda la razón, qué mujeres tan insoportables”, son algunos de los mensajes que se leen en uno de sus más recientes videos.

La salida de Beba del Desafío 2024

Alpha atravesaba por una mala racha en La Ciudadela del reality, pues no solo había accedido a ir a Playa Baja para tener “la experiencia”, sino que también recibió el castigo de vivir con guantes de boxeo y vio cuando enchalecaban a Santi, su capitán.

En medio de una fuerte tormenta, Beba discutió con sus compañeras por la acomodación dentro de la carpa. Cansada de la presión de la competencia, se quitó la prenda de las manos y se retiró de esta zona con sus pertenencias.

