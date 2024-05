Beba respondió a quienes aseguraron que enfrentó a Andrea Serna: "yo no me metí con ella"

Uno de los momentos más cruciales en la expulsión de Beba en el Desafío 2024 fue el instante en el que Andrea Serna mostró el video en el cual quedó en evidencia todo lo ocurrido en Playa Baja y cómo la participante se quitó los guantes, salió del territorio y se fue a descansar a la casa Alpha.

Tras esto, la presentadora empezó a pedir la opinión de diversos participantes, dejando a la implicada al final, lo cual no le gustó del todo a la desafiante, quien empezó a pedir que la dejaran intervenir, causando que la tuvieran que frenar. A su vez,lo dicho sobre elequipo médico que hace parte del reality dejó a más de uno con la boca abierta.

¿Qué dijo Beba de Andrea Serna?

Ya que lo ocurrido entre la expulsada y la presentadora se volvió un tema de conversación en las redes sociales, durante una entrevista para Pulzo, Beba se refirió a lo sucedido: "esto me da mucha risa, la gente dice como 'ella le faltó el respeto' o fue grosera. Yo no me metí con Andrea, estaba tratando de reclamar mi espacio para expresarme porque en algún momento sentí que no me lo iban a dar".

A la vez, exaltó que consideraba que le pedía a todos sus comentarios, menos a ella y que se ofuscó al sentir que los demás estaban en su contra y ella no iba a poder revelar su punto. Ante esto, destacó que se desesperó al ver los murmullos, risas, burlas y desespero de sus rivales y no por lo comentado por la presentadora: "creo que la gente está haciendo la situación más grande de lo que es".

En esta entrevista también destacó la función de Serna dentro del Desafío 20 Años: "Andrea es una persona supremamente profesional en su trabajo; ella está bien puesta en su papel, dado que tenía que decir 'Beba ya vas a tener tu momento para dar tu explicación'".

Para finalizar con el tema, Beba dejó en claro que tiene presente que la presentadora debe comportarse de una manera directa con los participantes: "en esta versión del Desafío ha tenido una posición bastante dura, yo sabía que no me iba a dejar hablar. Yo la respeto y admiro su trabajo, sería incapaz de faltarle el respeto a ella o a alguien de la producción, simplemente en ese momento me sentí acorralada".

¿Por qué expulsaron a Beba del Desafío 2024?

La desafiante debía cumplir con un castigo impuesto por Beta en el que tenía que usar por 24 horas unos guantes de boxeo, esto, mientras que todo su equipo estaba en Playa Baja, sin embargo, después de una pelea su enojo y frustración hicieron que abandonara el territorio e incumpliera la penitencia.

Claramente esto tendría una sanción y después de escuchar las dos versiones de la historia, la presentadora le informó a la joven que todo lo sucedido implicaba la expulsión inmediata del programa, por lo que tuvo que irse.

¿Qué reglas incumplió Beba en el Desafío 2024?

Durante su discurso, la presentadora mencionó varias infracciones: “abandonó Playa Baja, cruzó los límites del territorio, se soltó el chaleco, llegó a la casa Alpha, incumplió el castigo, entre muchas más”.

