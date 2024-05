¿Quién es Beba del Desafío 2024?: La expulsada da detalles de su vida fuera del reality

A pesar de solo estar hasta el cuarto ciclo del Desafío 2024, Beba se convirtió en una de las participantes que más comentarios generó a lo largo de su paso por la competencia, pues aunque estos estuvieron divididos entre quienes la criticaban y los que fueron sus admiradores, es imposible no asegurar que en cada capítulo se volvió tendencia en las redes sociales.

Precisamente eso hizo que la mayoría de los colombianos se enteraran de quién es ella, no obstante, muchos solo se quedaron con lo que vieron en la pantalla chica, es por ello que aquí les contamos más sobre esta integrante de Alpha.

¿Quién es Beba, del Desafío 2024?

Con el objetivo de que la participante del Desafío 20 Años tenga la oportunidad de comentar sobre ella, sin tener las críticas encima o que otros hablen por ella, le pedimos a Beba que se describiera y nos contara detalles sobre lo que hace ahora que no está en el reality de los colombianos.

Valerie de la Cruz, oriunda de Barranquilla, tiene 25 años y es una artista, quien también se dedica a su emprendimiento de postres saludables: "me encanta cocinar". Además, se desempeña como diseñadora de modas, modelo y creadora de contenido. Entre otras de sus pasiones se encuentra la actuación y la música, especialmente como cantante.

"La Beba del Desafío es solo una partecita. Hay mucho aquí que todavía tienen que conocer, varias partes de luz y me encantaría poder compartirlo con todos ustedes y que se den la oportunidad de descubrir el corazoncito que hay aquí adentro", recalca la participante expulsada.

'The Sweet Manna' es el nombre del emprendimiento de la integrante de Alpha, el cual estará fortaleciendo luego de haber hecho parte de este programa. Además, la barranquillera retomará su cuenta de '2fitlatinos' en la que crea contenido sobre el bienestar, rutinas de ejercicio y estilo de vida con su novio Andrés Gómez.

¿Qué le pasó a Beba en el Desafío 2024?

Dado que la enfermedad de la participante se volvió protagonista durante su paso por la Ciudadela, la barranquillera cuenta en Día a Día cómo supo que sufría de esto: "yo me enteré de mi diagnóstico de tendinitis estando allá. Yo en algún momento mencioné que había tenido dos episodios, pero yo dije 'esto una contractura muscular, una sobrecarga, una molestia', pero no vi la necesidad de ir a urgencias por un dolor que me dio un día y luego desapareció, porque así es esto".

Ante esto, Beba recalca que el cuerpo médico del Desafío 20 Años le hizo las respectivas observaciones, ya que le dijeron que estaba en condiciones para competir, aunque había un riesgo de un desgarro.

A la vez, la expulsada del reality destaca que: "una tendinitis no es algo que se cure con medicina, sino con reposo y allá nunca me iba a recuperar". Frente a esta declaración, ella señala que la migración de este dolor se dio porque, de acuerdo con lo que ella comenta, le dio osteocondritis por la zona del hombro derecho.

