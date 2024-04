Beba habla sobre su tendinitis en el Desafío 2024 y lo que pasó dentro de la carpa en Playa Baja

En su paso por Día a Día, Beba comenta lo que fue su paso por el Desafío 2024, analizando directamente cómo sucedió su expulsión y lo que la motivó a salirse de la carpa en Playa Baja, relatando cómo fue atravesar esos momentos de tensión en este punto de la competencia y explicó los fuertes dolores con los que lidió e cada una de las pruebas.

¿Qué le pasó a Beba en el Desafío 2024?

Dado que la enfermedad de la participante se volvió protagonista durante su paso por la Ciudadela, la barranquillera cuenta en Día a Día cómo supo que sufría de esto: "yo me enteré de mi diagnóstico de tendinitis estando allá. Yo en algún momento mencioné que había tenido dos episodios, pero yo dije 'esto una contractura muscular, una sobrecarga, una molestia', pero no vi la necesidad de ir a urgencias por un dolor que me dio un día y luego desapareció, porque así es esto".

Ante esto, Beba recalca que el cuerpo médico del Desafío 20 Años le hizo las respectivas observaciones, ya que le dijeron que estaba en condiciones para competir, aunque había un riesgo de un desgarro.

A la vez, la expulsada del reality destaca que: "una tendinitis no es algo que se cure con medicina, sino con reposo y allá nunca me iba a recuperar". Frente a esta declaración, ella señala que la migración de este dolor se dio porque, de acuerdo con lo que ella comenta, le dio osteocondritis por la zona del hombro derecho.

Beba habla de su última noche en el Desafío 2024

En cuanto a lo que llevó que fuese expulsada del programa, Beba hace énfasis en que no se arrepiente de lo que hizo en el Desafío 20 Años, ya que es consciente de que algo la motivó a hacerlo, por lo cual cuenta cómo se dieron las cosas con su equipo mientras cumplían el castigo de tener los guantes de boxeo, en el cual "para ese momento el dolor era permanente, ya no iba y venía", según detalla la participante.

Inicialmente, la modelo destaca que la distribución dentro de la carpa fue por decisión de cada integrante: "me dejaron estar en la colchoneta y yo utilicé la esquina, creo que habían dos personas más dentro de la cama, pero cuando empieza la tormenta lo que ellos habían puesto en el piso se empezó a inundar. Yo estaba dormida hasta que empecé a escuchar los murmullos. El hecho de que me sentara o no, no hacía la diferencia".

A pesar de las molestias, lo que terminó causando que perdiera el control de la situación se dio debido a que sintió que Santi ya no estaba de su lado, debido a que era le único que sabía como llegarle o hablarle con empatía, y el grito de Mapi, puesto que tenían un vinculo, que se formó gracias a que se identificaban entre sí por lo que han vivido en su pasado, lo que hizo que su actitud le doliera.

Todo esto generó que perdiera la noción del tiempo y el espacio y solo quisiera salir de allí sin medir las consecuencias que podrían pasar sus compañeros: "yo sabía que quitarme los guantes implicaba irme. Pude haber manejado los tiempos un poco más y controlado mis emociones".