Beba llora al ver su expulsión del Desafío 2024: Sus reacciones tras las palabras de Andrea Serna

Con los ánimos más calmados y volviendo a su realidad, Beba cuenta qué fue lo que pasó por su mente mientras que le daban la noticia de su expulsión del Desafío 2024 y no puede evitar llorar, dado que confiesa que esta fue una oportunidad para verse a sí misma y entender que aún debe trabajar muchas cosas.

Beba reacciona a su expulsión del Desafío 2024

La primera aparición de Beba en Día a Día se da con las imágenes de su expulsión, ya que los presentadores quieren iniciar por este punto su entrevista, pues es el momento clave para esta participante, quien salió de la Ciudadela luego de infringir varias normas del programa. Ante esto, la integrante de Alpha no puede controlar las lágrimas y durante todo el video tiene los ojos aguados, a punto de llorar.

Durante todo este tiempo, la barranquillera ve desde su salida de la carpa en Playa Baja hasta cuando debió retirarse del Box Negro luego de que Andrea Serna dio la noticia y escuchó las declaraciones tanto de los implicados como de los demás competidores.

Tras revivir este tensionante hecho dentro del Desafío 2024, Beba menciona que: "fueron demasiadas cosas. La verdad, en ese punto, creo que fue muy honesto decir gracias, fue como un alivio", haciendo referencia que ella lo que más quería era dejar el reality, pues su dolor en los brazos y la convivencia estaban siendo difíciles de lidiar.

A su vez, al ver estas imágenes, la expulsada del Desafío aprovecha para explicar lo que quiso decir cuando mencionó que Santi llevaba nueve años intentado ingresar y ella lo hizo al primer intento: "eso lo quiero aclarar, porque claramente este fin de semana he tenido tiempo para analizar bien la situación, el qué dije y cómo lo dije, porque una cosa es lo que ustedes están viendo ahí y otra es la perspectiva de uno en ese momento, bajo las circunstancias y el contexto, es real que a veces uno no habla con coherencia o dice una cosa pensando otra".

"Lo que yo quería decir era: primero, y lo recalco, admiro a todos un montón. Yo sé que no era la única que estaba mal de salud, sé que habían mucho por todo lo que acarrea el nivel de esta competencia, pero yo quizá no estaba igual de preparada mental y emocionalmente como todos los que estaban ahí que ya sabían a lo que iban porque habían intentado año tras año entrar y no es fácil", añade.

Y es que Beba hace énfasis en que ella quería destacar que su participación en el Desafío 2024 surgió de un deseo de querer llevar la parte deportiva a otro nivel, retarse y hacer algo diferente, más allá de lo que podía hacer en un gimnasio y afirma que le mandaron una invitación para ser parte de las inscripciones y que al igual que todos tuvo que pasar por varios filtros.

"Vamos a corregir mis palabras. A los fans y seguidores del programa perdón, yo soy responsable de lo que digo más no de lo que malinterpretan, pero aún así sí quiero disculparme por si sonó arrogante de mi parte. A lo que yo me refería es que yo soy creadora de contenido en las redes sociales y me enviaron un mensaje para ser parte de este proceso", suma.

Para cerrar con este punto, la expulsada del Desafío 2024 recuerda que: "es un proceso, lo que viví allá fue muy duro. Uno siente que el mundo es ese, se le olvida que afuera hay una vida. Se me pasaba que me grababan, entonces ser una persona emocional me jugó en contra. Uno en el día a día no vive esas condiciones tan extremas".