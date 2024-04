A Beba le propusieron matrimonio tras su expulsión del Desafío: así fue el emotivo momento

Durante su paso por el Desafío 2024, Beba demostró la fuerte relación que tiene con su novio, ya que siempre quiso respetarlo durante su paso en la Ciudadela, al punto de que no durmió o compartió cama con otros hombres, puesto que no tenía la intención de generar malentendidos. A su vez, se la pasó hablando de la camaradería que existe, dado que ellos tienen una cuenta de Instagram en la que crean contenido de estilo de vida y ejercicio.

Y es que el paso por el programa es una prueba bastante difícil para las parejas, dado que la distancia puede causar varios líos, pero Andrés Gómez quiso dar una muestra de que ni siquiera eso o las críticas de los colombianos los iban a separar.

¿Cómo le propusieron matrimonio a Beba del Desafío 2024?

Aprovechando su visita a Día a Día, dado que allí llegan todos los eliminados, en este caso expulsada, del Desafío 20 Años para relatar su experiencia dentro del programa y comentar sus mejores momentos. Es por ello que la integrante de Alpha estaba en vivo hablando acerca de todo lo que aconteció en su salida de la Ciudadela, no obstante, su novio no quiso que lo malo se llevara el protagonismo y en televisión nacional, acompañado de mariachis, revivió esta propuesta a la también creadora de contenido.

En medio de la sorpresa de Beba y los presentadores, se mostró en exclusiva el video en el que Andrés Gómez le pidió matrimonio a la barranquillera, con quien se lleva 12 años de diferencia, pues él tiene 37 años y ella 25. En este se podía ver cómo él llegó con un ramo de rosas y en medio de una terraza con un ambiente muy romántico se hincó en una de sus rodillas.

"Me les caso, uno sabe que tiene un amor real cuando está en las buenas, las malas y las no tan maduras", fueron las primeras palabras de la participante del Desafío, quien contó que no se esperaba este momento, aunque ella ya estaba presionando para que sucediera.

Con lágrimas, Beba destaca que está muy emocionada por dar este paso en su relación y que este fue el mejor regalo que pudo tener luego de su expulsión del programa.

¿Cómo se conocieron Beba y su novio?

De acuerdo con declaraciones exclusivas para Caracoltv.com, Andrés Gómez relató que ellos se vieron por primera vez en un grupo de oración, dado que ella cantaba allí y él era el encargado de tocar el piano, lo cual permitió que se generara una conexión casi que inmediata entre ellos y se enamoraron prontamente.

Por su parte, Beba mencionó que: "nosotros nos cruzamos en muchas ocasiones, solo que nunca interactuamos ni cruzamos palabras hace 10 años en una iglesia. Nos conocimos formalmente por una persona conocida". También reveló que ella había hecho una carta a Dios en la que dijo cómo quería al hombre de su vida y ella afirma que él es tal cual como quería.

Al describir a la integrante de Alpha, este ingeniero mencionó que ella es una mujer sincera y honesta y que llevan más de tres años de relación, la cual en vez de debilitarse se fortaleció luego del paso de ella por el Desafío 2024, ya que durante este tiempo él se encargó de defenderla de las críticas en redes sociales.

¿Quién es el novio de Beba del Desafío 2024?

Se trata de Andrés Gómez, un apasionado, como ella, por el ejercicio, la comida saludable y los buenos hábitos. Aunque no comparte muchos detalles de su vida personal, sí ha destacado por su trabajo, ya que en la descripción de su red social resalta que se dedica al trading y crea contenido asociado a este tema para quienes desean seguir sus pasos.

Además, aprovecha cada vez que tiene la oportunidad para presumir a Valerie, debido a que aparecen en varias publicaciones en las que realizaron colaboración y hasta ha posteado en sus historias algunas imágenes de la Súper Humana en medio de las pruebas, dándole de esta forma mucho ánimo para continuar dando lo mejor de sí misma.

Pese a que ambos viven en Barranquilla, no desaprovechan ciertos momentos para salir de la rutina y pegarse una escapada a otros lugares, pues se han tomado instantáneas en Nueva York, Estados Unidos.