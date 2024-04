Esta es la razón por la que Beba no duerme con los hombres de su equipo en el Desafío 2024

La convivencia en el Desafío 2024 no ha sido para nada sencilla para Beba, quien no ha logrado entenderse con sus compañeros, ni establecer una relación del todo fuerte, puesto que a pesar de que en la pista busca darlo todo con su compañía, en la parte personal no han conectado, lo cual complica su paso por la Ciudadela.

A su vez, una de sus discusiones con Dickson permitió que nos enteráramos de un dato curioso en la casa Alpha y es que la modelo y artista no duerme con ningún hombre, al punto que prefirió acostarse en la sala antes de compartir la cama con uno de ellos.

¿Por qué Beba del Desafío 2024 no duerme con hombres?

La participante del Desafío 20 Años suele compartir este espacio en la habitación con Dickson, dado que en su equipo se dividieron que las mujeres estaban juntas y los hombres también, sin embargo, la pelea que hubo entre ellas dos generó que la creadora de contenido prefiriera descansar en la sala que estar con uno de sus compañeros.

Ante el llamado de Andrea Serna, el día siguiente, Beba explicó por qué tomó esta radical decisión: "no quiero dormir con un hombre porque yo tengo novio y por respeto a mi pareja no voy a hacerlo".

Es por ello que la participante no quiere tener problemas futuros en su noviazgo, ya que tiene una vida fuera de la Ciudadela, y ha decidido solo compartir la cama con otras mujeres de Alpha, aunque durante su primera noche en Playa Baja hubo una excepción.

Al darse cuenta de las adversidades que iban a afrontar en este lugar y la manera como debían dormir en este complicado territorio, Beba, en medio de risas, recordó cuando mencionó que ella nunca iba a dormir con hombres, no obstante, en este sitio le tocó estar muy aferrada a sus compañeros para no sufrir del fuerte frío.

¿Qué pasó con Beba en el Desafío 2024?

Para nadie es un secreto que durante el capítulo 19 del Desafío 2024 la convivencia en Alpha tuvo diferentes problemas, principalmente después de que Beta definiera que serían ellos quienes debían afrontar el castigo del ciclo: estar 24 horas usando guantes de boxeo, algo que molestó mucho a Beba.

La joven reclamó por la actitud de su equipo, pues trataron de ser condescendientes con sus contrincantes y ellos, por el contrario, se aprovecharon de su derrota en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo.

La molestia de Beba se hizo mucho más grande cuando llegó Kevyn con los dos Chalecos de Sentencia y la invitó a dejar su soberbia de lado, mientras que también le dijo que no tenía intención de pelear con ella.

