Beba tuvo una dura pelea con Kevyn en el Desafío 2024: “si usted no me quiere escuchar no importa”

Después del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo en el Desafío 2024, Beta, que fue el equipo ganador, tenía la potestad de designar quiénes serían los desafiantes que debían enfrentar la penitencia del ciclo, en este caso, usar guantes de boxeo por 24 horas.

Los participantes eligieron a Alpha, algo que molestó bastante a los miembros de la casa morada, quienes recordaron que, previamente, habían sido cordiales con ellos al no enviarles dos Chalecos de Sentencia.

En medio de la inconformidad, Kevyn llegó a Playa Baja, donde además les informó que los últimos dos sentenciados serían de su equipo. Se trató de Mapi y Santi, situación que desencadenó una pelea entre el capitán de Beta y Beba.

Y es que todos manifestaron su incredulidad con lo que estaba sucediendo y fue la joven quien hizo el primer comentario: “hablas mucha miércoles”, pues su contrincante estaba diciendo que vio una voz líder en Santi y por ello lo designaron para competir en el Box Negro; al escuchar sus palabras, el deportista de Puerto Boyacá le respondió: “si usted no me quiere escuchar no importa”.

El capitán continuó explicándose al seguir escuchando las palabras de Beba le mencionó: “¿sabes mujer? Yo no vengo a discutir contigo, no soy así” y debido a esto, ella afirmó: “yo no quiero tampoco, no me interesa”.

Finalmente, Kevyn se despidió y antes de que pudiera cerrar las cajas donde llevaba los Chalecos de Sentencia, ella dijo: “vamos a bajarle un poquito a la hipocresía y subirle a la humildad”. Al parecer esto hizo que él se incomodara con todo lo que la deportista le había insinuado y le respondió directamente: “gracias, Beba, bájale a tu arrogancia”, por lo que ella terminó la discusión recordándole que “la arrogancia es suya y de su equipo”.

