Beba, Desafío 2024: estos fueron sus comentarios más contundentes durante el capítulo 19

El capítulo 19 del Desafío 2024 terminó con una escena sorprendente en la que Beba se quitó los guantes de boxeo que hacían parte del castigo impuesto por Beta, esto, después de tener una dura discusión con su equipo en la que hubo gritos y reclamos.

Parece que la joven ya estaba al límite, pues hizo varios comentarios a lo largo del episodio con los que demostró que su molestia con diferentes situaciones estaba aumentando hasta llegar a niveles preocupantes para Alpha.

Debido a esto, te recordamos algunas de las contundentes observaciones que les hizo a sus compañeros. El primero de estos durante el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, cuando le resaltó a Francisco que no le dijera a Ingrid que “fuera con calma”, ya que “se relajaría”.

Las siguientes palabras tuvieron lugar al llegar a Playa Baja, donde mencionó: “no me importa lo que piensen, me cae demasiado mal esa gente”, refiriéndose a Beta, al igual que “no tienen consideración”, “ustedes les dieron las camas y ellos les ponen el castigo”, “a esa gente no le importa nada”.

Alpha no se quedó por fuera de sus comentarios, pues también les reclamó por “darse duro entre ellos y no con sus contrincantes”, de la misma forma se molestó por su actitud frente a sus Chalecos de Sentencia: “yo llevo tres y a quién le ha importado, a nadie”.

Posteriormente, la joven tuvo una pelea con Kevyn en la que expresó frases como: “yo no quiero discutir tampoco, no me interesa”, “vamos a bajarle un poquito a la hipocresía y subirle a la humildad”, “la arrogancia es suya y de su equipo”.

Finalmente, las palabras que serán recordadas por su grupo, esto, porque las mencionó justo antes de abandonar la carpa donde estaban descansando y sin los guantes de boxeo: “les voy a dar el gusto, me mamé de todos. Suerte es que les digo”.

¿Cuántas pruebas se llevarán a cabo y cuál es la suma que está en juego?

Martino aseguró que los Súper Humanos deben tener un excelente estado físico, pues a lo largo de esta temporada se ejecutarán alrededor de 91 competencias de diversos estilos que pondrá al límite sus capacidades físicas y mentales. Además, agregó que hay un presupuesto aproximado de dos mil millones de pesos para repartir durante los capítulos.

¿Los colombianos del común participarán?

Como novedad, la producción decidió darles la posibilidad a los televidentes de pasar de la sala de su casa a realizar los circuitos; por lo que habrá un Desafiante de la Semana, quien repercutirá positiva o negativamente en el equipo que represente. Esta fue la razón por la que se hicieron dos convocatorias. Se sabe que se recibieron 20 mil inscripciones para 32 cupos y una sorpresa.

