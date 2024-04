Gamboa reacciona a sus mejores memes del Desafío 2024 y se anima a imitar a Andrea Serna

Sin duda alguna, Gamboa fue una de las participantes del Desafío 2024 que generó más comentarios en las redes sociales durante su paso por el programa, dado que en más de una ocasión los colombianos la convirtieron en tendencia, ya que para varios era una de las favoritas dentro de la competencia, mientras que otros la admiraron por cuestiones de convivencia.

Y es que esta integrante de Omega demostró su fortaleza en aspectos como su personalidad, ya que se tomó el castigo de cortarse el cabello de la manera más tranquila y, además, lo hizo con la intención de ayudar tanto a sus compañeras como a sus rivales, puesto que entendía que para ellas iba a ser más difícil.

Gamboa reacciona a su paso por el Desafío 2024

Tras su retiro y teniendo en cuenta que ya tiene una gran fanaticada en Colombia, hacemos que la bartender reaccione a algunos de los memes que hicieron sobre ella durante su paso por la competencia y le pedimos su opinión al respecto, frente a lo que en medio de risas agradece a los televidentes por su apoyo.

El primero que comenta es con respecto a que la renuncia no debió ser de ella, sino de Beba, por lo cual menciona que cada quien tiene su manera de ver el juego lo que hace que dividan sus opiniones frente a quién les cae mal y quien, al contrario, les parece una buena persona o gran competidor. Ante esto, recalca que ella misma es quien decide si los comentarios la afectan o no: "yo soy muy parchada, me río o lo reposteo. Quiero es empezar a subir todas estas cosas para divertirme con ustedes".

Dado que uno de los momentos más destacados de Gamboa dentro del Desafío 2024 fue el corte de cabello extremo, la competidora lo ve por el lado positivo y asegura que: "yo no había caído en cuenta y mis motiladas son caras, por lo que si lo ven así está super bien. Igual, ahorita no me voy a motilar como por un mes".

Antes de hacer una nueva imitación de Andrea Serna, la integrante de Omega nos cuenta sobre este momento que dejó una huella tanto para este equipo como para los fanáticos: "el tono de voz de Andrea es muy cautivador, por eso yo creo que es una de las presentadoras más top de Colombia. Solo lo hice una vez y terminamos con meme".

Frente a lo que se dijo con respecto a la convivencia y los sufrimiento que tuvo por causa del vértigo, la bartender opina sobre una publicación en la cual la representaron durante uno de los momentos en los que estaba acostada en los sofás: "este está muy charro, pero es verdad. Es muy triste, porque yo les decía a los compañeros 'me siento muy mal por no poder compartir con ustedes'. Me costaba mucho estar de pie".

Otro de los memes que detalla hace alusión a que muchos colombianos consideraron que se ve mejor rapada, lo que hace que ella recalque que ha visto unas menciones en las que le dijeron que antes lucía como "una nea de la calle" y que así como está luce más bella.

