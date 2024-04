¡Gamboa se va a casar! En exclusiva nos muestra el inusual anillo de su compromiso

El retiro de Gamboa dejó a más de un apasionado del Desafío 2024 con el corazón roto, pues gracias a su personalidad tan imponente y la actitud que mostró durante su paso por la Ciudadela hizo que muchos se convirtieran en sus fanáticos y se quedaran con ganas de verla competir más. A su vez, en redes, las personas empezaron a preguntar sobre su vida personal y afirmaron que les gustaría enterarse acerca de los planes que tiene tras su salida.

Es por ello que nos pusimos en la tarea de averiguar más sobre esta participante que conformó Omega y nos enteramos de cómo se encuentra su relación, sobre la cual nos contó que está comprometida, si quieren tener hijos juntas y qué hablaron antes de que ella partiera rumbo al reality.

¿Cómo es la relación de Gamboa, del Desafío 2024, con una mujer mayor?

Durante su paso por el Desafío 20 Años, esta bartender relató cómo conoció a su novia, quien es mayor, y la historia que han consolidado en algo más de seis meses de relación, frente a lo que nos confiesa qué es lo que más le cautiva de alguien con más edad que ella: "siempre he tenido preferencias por las mujeres más adultas y creo que es por el tema de la madurez. Obviamente, la edad como tal, no tiene que ver, pero sí son personas centradas, con más experiencias y vivencias. Soy una persona que busca mucha estabilidad siempre y eso es lo que más me gusta".

Ante esto, Gamboa decide confesarse y revelar una muestra de amor que tuvo con su pareja: "tengo un anillo tatuado (en el dedo anular) y ella también, así que es como el de compromiso. No lo hicimos con algo material, sino así. Cuando sea el matrimonio ya será una argolla".

Al verla tan estable en su relación, esta participante del Desafío 2024 debe responder, sin manera de escapar, si quiere tener hijos: "no, ella ya tiene tres y yo un gato. Creo que mis aspiraciones en la vida van más allá de tener hijos, aunque sí quería, pero ya es muy tarde, ya estoy viejita".

¿Cómo era la relación de Gamboa antes de ir al Desafío 2024?

Dado que el hecho de estar tanto tiempo lejos puede afectar a una pareja, ya que el estar incomunicadas no es algo sencillo, esta competidora nos menciona que antes de irse a la Ciudadela no llegó a ningún tipo de acuerdos o normas con su novia, dado que consideraba que no había necesidad.

Asimismo, Gamboa recalca que a esta mujer no le inquietaba que durmiera con otras personas: "ella me conoce, soy una persona muy seria, pues cuando se trata de otra mujer siempre coloco el pare, así que no fue una preocupación".

Sin poder dejar de lado lo que ocurrió con Alejo, la bartender comenta lo que cree que pensará su novia: "eso no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Eso fue como que... me quitó la virginidad de pico en la boca con un hombre, pero hasta ahí".

