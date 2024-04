Cuántos millones se lleva Gamboa después de participar en el Desafío 20 años

Gamboa es una de las Súper Humanas que más ha dado de qué hablar gracias a su participación en el Desafío 2024. Su renuncia al reality despertó la curiosidad de muchas personas, quienes desean saber qué pasará después de su paso por La Ciudadela y cuánto dinero obtuvo.



¿Cuántos millones se lleva Gamboa?

Para revelar el dato, es necesario mencionar que Gamboa fue merecedora de un cupo para integrar Gamma, el tercer equipo de la producción. Sin embargo, Kevyn, líder de Beta, luego de ganar el Desafío de Capitanes, tuvo la posibilidad de hacer cinco cambios en el juego.

Uno de ellos, de hecho, tuvo que ver con la paisa, quien pasó de la casa naranja a ser parte de Omega. Cabe aclarar que cuando estaba en su anterior equipo, La joven y sus colegas habían obtenido ocho millones de pesos en la prueba para escoger los nombres de cada grupo; por lo que la suma fue dividida entre cuatro mujeres y cuatro hombres.

Esto significa que, al momento de llegar a la casa rosa, Gamboa tenía un millón de pesos; no obstante, con los gastos que implica estar en la competencia cuando no se tiene un buen desempeño, la plata se esfumó y esta es precisamente una información confirmada por la producción del Desafío.

Camila Gamboa se fue a su casa con los bolsillos vacíos, un corte de cabello y el corazón hinchado de haber aparecido en los 20 años del Desafío.

¿Quién es la Anfitriona del Desafío 20 años? María Fernanda Aristizábal dejó en alto al país en Miss Universo 2022, concurso en el que destacó por su carisma. Luego de su etapa como reina, se le abrieron todas las puertas para seguir enamorando al público con su talento. En la actualidad es modelo, empresaria y le gusta mantener un estilo de vida alejado de los prejuicios. Tiene rutinas saludables. Hace pilates, practica la mediación, aconseja cuidarse, pero no llevar todo al extremo y menos dejarse influenciar por las redes sociales. Los televidentes pueden verla a partir del 1 de abril como anfitriona del Desafío 2024, en donde hace dupla con la experimentada Andrea Serna.

