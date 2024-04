Desafío 20 años: ¿Cómo queda conformado Omega tras la salida de Gamboa de La Ciudadela?

Gamboa preocupó no solo a los desafiantes, sino también a los seguidores de Caracol Televisión al anunciar en el capítulo 12 del Desafío 2024 que no podía competir como consecuencia de su estado de salud, lo que a su vez provocó que los integrantes de la casa rosada no participaran dentro del encuentro deportivo.

En el episodio número 13 de la producción, Gamboa abandona oficialmente el reality de los colombianos, noticia que llena de nostalgia a sus compañeros, con quienes había creado un gran lazo de amistad.

Con esta novedad surgen unos pequeños ajustes; por eso, te contamos en esta nota cómo queda conformado Omega para los siguientes ciclos del programa.



¿Qué participantes hacen parte de Omega?

Por el lado de los hombres, Omega cuenta con la participación de Renzo, Kratos, Alejo y Campanita, demostrando así que son algunos de los más fuertes de La Ciudadela debido a que han logrado salir victoriosos de las sentencias y las acusaciones de los demás.

Desde otro sentido, Gaspar se posiciona como una de las más aguerridas tanto por su desempeño en cada uno de los espacios dispuestos para los enfrentamientos, como gracias a la forma en como defendió a su equipo cuando informó que asumían las consecuencias en el Box Azul.

Con la salida de Gamboa, se incorpora un nuevo miembro. Se trata de Lina, una diseñadora de modas de 25 años, que hizo parte de este mismo grupo antes de quedar eliminada en la Muerte, en el que dio lo mejor de sí misma frente a grandes jugadoras como Beba, Glock y Darlyn.

Cabe aclarar que, en aquella oportunidad, el hombre que también finalizó su historia en el Desafío 20 años fue Caipe, quien midió su fuerza, agilidad y concentración son otros talentosos concursantes de la talla de Santi, Renzo y Alexander; sin embargo, el no reanudó su proceso en el formato.



¿Cuántas pruebas se llevarán a cabo y cuál es la suma que está en juego?

Martino aseguró que los Súper Humanos deben tener un excelente estado físico, pues a lo largo de esta temporada se ejecutarán alrededor de 91 competencias de diversos estilos que pondrá al límite sus capacidades físicas y mentales. Además, agregó que hay un presupuesto aproximado de dos mil millones de pesos para repartir durante los capítulos.

