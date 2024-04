¿Qué le pasó a Gamboa? La enfermedad que aseguró tener y la razón por la que renunció a la prueba

Gamboa, participante del equipo Omega en el Desafío 2024, llegó a la prueba sin uniforme y le aseguró a Andrea Serna que no se sentía en condiciones de competir, dejando por fuera a su equipo de la competencia. Mira aquí el capítulo completo.

La participante dijo que sentía vértigo y no se encontraba bien de salud para salir a la pista. Sin embargo, Andrea Serna le respondió que no tenía ningún reporte médico oficial y que, si el equipo no estaba completo, no podían competir.

¿Qué le pasó a Gamboa del Desafío 2023?

La participante del equipo Omega ha asegurado en varias oportunidades que sufre de vértigo y se le ha visto bastante afectada por esto. Sin embargo, el llegar a la pista sin un parte oficial del equipo médico le trajo consecuencias a todo el equipo.

Publicidad

La forma en que Gamboa llega al Box Azul llamó la atención de Andrea Serna y la presentadora le preguntó por su uniforme, ya que en la llamada convocó a dos hombres y dos mujeres a la pista.

Después de explicar la compleja situación, Gaspar dijo que todos en el equipo eran conscientes del estado de su compañera y que sabían que no estaban completos para competir.

Publicidad

Quién es la novia de Gamboa, participante del Desafío

Durante el primer capítulo del Desafío 20 años, los participantes comenzaron a revelar detalles sobre sus vidas. Mientras unos hablaron de sus pasiones, otros contaron cómo es su vida amorosa. En el equipo Gamma, Gamboa reveló que su novia tiene 45 años y se vieron por primera vez en un semáforo mientras esperaba pasar la calle en Medellín.