Esto pensó Darlyn al ver a Kevyn oprimir el botón en la Final del Desafío: "Fue duro"

Darlyn dejó su huella dentro del Desafío 20 Años al convertirse en la Finalista que se enfrentó en el Box Negro ante Kevyn y, a pesar de que perdió, logró generar amores y odios entre los fanáticos del programa, quienes tenían una dualidad con la participante en cuestiones de convivencia.

Más allá de los comentarios que su forma de ser podía generar, la que fue capitana de Beta se destacó por su rendimiento en los Boxes y la manera como buscaba liderar a sus compañeros, no obstante, su sueño era escribir su nombre en la copa de campeones.

Darlyn reacciona a su derrota en el Desafío

Aunque se ha tomado el resultado del Box Negro de la mejor manera, pues sabe que ese segundo lugar también tiene un enorme valor, la Finalista del reality de los colombianos confiesa cómo vivió ese momento.

"No estoy diciendo que Kev no haya podido, sino que los dos teníamos un objetivo muy claro, pero en el momento en el que yo miré hacia atrás y vi que él estaba logrando el sueño mío, dije: 'se me fue'", comenta Darlyn al estar en El Sentenciado.

Sobre cómo ha procesado el no quedar como campeona, la participante dice: "fue duro, pero también tengo una vida por delante tan maravillosa, con una familia y unas personas que me estaban esperando en casa".

Ante esto, Darlyn, quien es oriunda de Marinilla, confiesa que tras perder tuvo un miedo aún mayor y el cual asumió como un nuevo reto: Enfrentarse a las redes sociales, dado que exalta que este representaba un conflicto para ella, resaltando que no era principalmente por las diversas opiniones allí recolectadas.

"Yo llegué con tres mil seguidores y ahora me enfrento a algo más de 330 mil", comenta Darlyn, quien se siente muy agradecida con todos esos fanáticos que la apoyaron en el Box Negro el día de la Gran Final.

En cuanto a lo que hizo cuando salió de la Ciudadela, la participante del Desafío 2024 relata que fue a un centro comercial, estuvo y comió con Kratos y la familia de él, para luego hacer énfasis en que es muy emocionante encontrarse con personas en la calle que lloran al verla y la abrazan.

Exaltando el amor que ha recibido de los fanáticos del reality, Darlyn afirma que esto fue más de lo esperado por ella: "sí hicimos el trabajo, para mí en este momento eso fue ganar el Desafío".