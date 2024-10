En definitiva, la relación entre Darlyn y Kratos fue inesperada para los fanáticos del Desafío, quienes se sorprendieron al verlos juntos luego del programa, especialmente porque nunca se les detalló cercanos ni estuvieron en el mismo equipo, no obstante, como ellos lo han confirmado, Valentina fue la encargada de ser cupido en esta relación.

Por otra parte, varios televidentes quedaron con la duda de lo que había sucedido con el noviazgo de la oriunda de Marinilla, ya que ella habló de esta en la Ciudadela, y lo repentino que fue todo durante el break.

Darlyn habló de su relación antes del Desafío

La finalista del Desafío 2024 mantuvo una relación de cinco años con un joven con que inició algunos proyectos y por quien lloró cuando lo vio en el mensaje que le llegó por correspondencia durante la competencia.

"El apoyo era como una montaña rusa, creo que también le asustaba todo el tema de salir de mi zona de confort, de exponerme a tantas personas", confiesa Darlyn en El Sentenciado, aunque esto también fue algo que mencionó en su paso por la Ciudadela.

En cuanto a cómo eran las cosas con su expareja, la finalista menciona: "siempre habíamos tenido como una buena relación, pero habían cosas que para mi futuro no eran compatibles y sentía que estuviera vibrando como debía vivir mi vida".

Asimismo, Darlyn destaca que la distancia los afectó y que ella les confesó a sus compañeros que no lo extrañaba y que no pensaba en él más que en su familia, por lo que desde la competencia ya tenía sus dudas acerca de si seguir o no con este joven.

"A la hora de llegar (de regreso a casa), vi que lo mejor era no estar. Fue una excelente persona, un chico muy respetuoso conmigo, estuvo firme sentimentalmente, pero hay caminos que simplemente se tienen que dividir y yo creo que ese fue el momento de separarse", confiesa la que tuvo como dupla a Sensei en el Ciclo Dorado.

Cabe recordar que Darlyn tiene una relación amorosa con Kratos desde hace aproximadamente unos tres meses y que esta surgió en medio del break en el que los participantes salieron por un tiempo de la Ciudadela.