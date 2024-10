Darlyn inició una relación con Kratos al poco tiempo de terminar con su novio de cinco años

Al igual que Andrea Serna , muchos fanáticos del Desafío 2024 quedaron sorprendidos al conocer que Darlyn había empezado una relación con Kratos cuando salió al break antes de la Recta Final de la producción. La subcampeona del reality acepta la invitación de participar en El Sentenciado, de manera que no solo se refiere a la competencia, sino también a su vínculo amoroso, que es calificado como la sensación del momento.

Cómo inició la historia de amor de Darlyn y Kratos, del Desafío

La Súper Humana inicia mencionando que todo ocurrió después de terminar con su exnovio, a quien definió como una gran persona. A pesar de que sabía que no había pasado el suficiente tiempo, Darlyn se dejó llevar por los encantos de Kratos, que utilizó su humor y atención para enamorarla en cuestión de días.

"Yo terminé con mi expareja sin ánimo de empezar otra. Llega este hombre a ser un caballero a conquistar con detalles, con su forma de ser y yo era como que 'no, Darlyn, no, acabaste de salir de una relación de cinco años, no hay que entrar a otra'", explica en el citado programa.

Asimismo, informa que no pudo resistirse, dado que encontró en él una compañía que entendía a la perfección el proceso por el que estaba pasando. Según dice, se quedaban hasta las 3:00 a.m. chateando por WhatsApp, enviando memes, riéndose y esta fue la forma que encontraron de hacer su comunicación mucho más efectiva.

Cabe aclarar que Darlyn le tenía un poco de miedo a su compañero de vida debido a que lo había percibido en La Ciudadela como un hombre serio y tímido; sin embargo, cuando salió a la realidad se encontró con una persona totalmente diferente.

"Nos entendimos muy bien, empezamos a conectar. Luego nos encontramos y es un caballero total. Con Kratos ya me sentía protegida... Simplemente era yo", finaliza.

