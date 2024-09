Alejo se llevó una sorpresa con Guajira en el Desafío: "Qué ser humano tan top"

Alejo hace un repaso de su paso el Desafío 2024 para opinar sobre los participantes que conoció en la Ciudadela, por lo que sin duda aprovecha para hablar todo lo relacionado con su amigo Santi y las sorpresas que se llevó gracias a la convivencia, confesando si tiene enemigos luego de la competencia.

Alejo da detalles de los participantes del Desafío 2024

Con respecto al encuentro más especial que tuvo después de ser eliminado de la Ciudadela, este excompetidor confiesa que se trató de Santi, ya que lo primero que hizo al regresar a su ciudad fue ir a La Ceja para visitar al que fue su compañero, quien lo contuvo y le dio un abrazo al alma, dado que menciona que no sabía muy bien qué estaba pasando con él.

Acerca de los comentarios que surgieron en redes sobres las presuntas traiciones que Alejo cometió contra el entrenador personal, este paisa recalca que: "somos prácticamente hermanos y él sabe que no es nada personal, siempre entendió que era un juego. Esa es la madurez con la que se debe enfrentar esto".

Con respecto al Box Amarillo en el Desafío X Todo, deja en claro que su enfoque era querer ganar y que en dicho momento él pensaba que esa era como tal la Semifinal, por lo que no quería quedarse con nada: "él sabe que yo iba por lo mío, él me conoce, sabe quién soy".

Al hablar si tenía o no enemigos dentro de la competencia, Alejo exalta que él no se la lleva mal con nadie y que sí se dio la oportunidad de conocer a Guajira, sobre quien cambió su punto de vista: "me parece una bacana, qué ser humano tan top. Mentalizada, guerrera, a parte de lo competitiva que todos vemos es una vieja que va por lo que es".

A su vez, revela que le faltó compartir con Karoline y con Kevyn, confesando que considera que la participante es "una mujer difícil, problemática, pero tiene un algo en ella que es muy bacano", tras esto, dice que le hubiese gustado estar en el mismo equipo que ella.

Para finalizar, da a conocer que una de las cosas que le sorprendió de ver el Desafío 2024 fue cuando Arandú dijo que era muy astuto, ante lo que Yoifer y Hércules mencionaron que era para protegerse de los chalecos.

