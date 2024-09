Alejo contradice a Dickson y defiende el rendimiento de esta desafiante: "no iba en carrito"

Alejo se caracterizó en el Desafío 2024 por ser muy sincero respecto a su juego y también sobre lo que piensa de cada uno de los concursantes. Tras su eliminación de la competencia por un error de Luisa, el Súper Humano le concede una entrevista a Caracoltv.com, en donde se pronuncia sobre aquellos colegas que no demostraron mucho en los Boxes, pero que aún así lograron avanzar en el juego.

Es así como sale a colación el nombre de Natalia, integrante del equipo Tino. En esta oportunidad, el joven aprovecha para defenderla de sus detractores, añadiendo que ella tiene tanto las habilidades físicas como la fortaleza mental para desempeñar un buen rol en La Ciudadela y asegura que esto ha quedado más que en evidencia en el Ciclo Dorado, etapa que tuvo lugar justo después del break.

"Para mí Naty no iba en carrito, la que dijo eso fue Dickson y Naty gracias a Dios la mandó para la porra porque siempre fue buena definiendo (...) De todas las muertes en las que estuvo se libró y se ha librado hasta este momento, inclusive nos sacó a nosotros", señala en medio del encuentro.

De la misma forma, destaca que ella tiene bastante fuerza y confiesa que en el Desafío X Todo Natalia le ganó una gran ventaja, lo que le permitió darse cuenta la calidad de deportista que es ella: "Para mí es una monstrua. Para mí no iba en carrito, los que iban así eran otros y los que no lo quieran ver, pues que no lo hagan".

Cabe aclarar que en esta misma entrevista, Alejo afirma que no se le acabó el combustible como muchas personas pueden pensar, sino que simplemente son cosas del juego que pasan y que hay que aprender a asimilar.

"Tengo mucha hambre, me quiero comer el mundo entero y así lo voy a hacer. Así son los planes de Dios, el hambre, la pila y mi corazón siguen intactos", dice.

