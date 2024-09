Alejo realiza una confesión sobre el Desafío X Todo, ¿qué pasó en realidad en la rampla?

Alejo se convirtió en uno de los Súper Humanos más temidos del Desafío 2024 no solo por su juego, sino también por la estrategia con la que abordaba cada una de sus decisiones. Tras su eliminación en el Box Negro, el excapitán de la casa Tino habla acerca de lo afortunado que se siente de haber estado en esta etapa de la producción de Caracol Televisión.

Inicialmente, menciona que se sintió dichoso de haber podido compartir con grandes personalidades de la talla del Tino Asprilla, a quien admira profundamente porque es un fanático del fútbol colombiano. Además, señala que le encantó compartir con Sensei, Be, Madrid y otros exparticipantes de diferentes temporadas del formato que entraron como refuerzo en esta edición.

"Feliz y orgulloso porque pude conocer a mis ídolos (...) Si la gente supiera lo que para mí es el fútbol, lo que para mí es el Tino... No, ya gané y eso a mí no me lo va a quitar nadie", explica.

¿Qué pasó en el Desafío X Todo, según Alejo?

Uno de los capítulos más comentados de toda la producción fue cuando se desarrolló el Desafío X Todo en donde los familiares de los concursantes se encontraban escondidos en una enorme caja al otro lado del Box Amarillo. Lo polémico de este encuentro se debió a que Alejo y Kevyn avanzaron en la pista dejando atrás a Santi y Francisco, a pesar de que habían prometido ayudarlos.

Al respecto, Alejo hace una confesión: "No fui capaz de subir la rampla, tenía mucho peso encima, estaba muy cansado y tenía las manos totalmente ampolladas. Yo hice la prueba con guantes (...) No tenía fuerza de agarre", finaliza.

