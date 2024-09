Te puede interesar: Cómo votar por los desafiantes favoritos del público del Desafío 20 Años: Sigue este paso a paso

Alejo quiere seguir en el Desafío 2024 por su novia

Alejo asegura que su novia, su pueblo y su familia son su principal motor para continuar en el Desafío 2024. Por otra parte, Guajira les pregunta cómo es Natalia en Muerte y Kevyn hace una curiosa comparación.

En esta misma conversación, Karoline revela cuál pareja quiere que sea eliminada del reality: Alejo y Luisa, pues cree que su salida podía desestabilizar a la escuadra.

Luisa opinó sobre las declaraciones de Alejo en el Desafío

Ante la incertidumbre de los fanáticos del reality de los colombianos, la eliminada en el inicio de la etapa con solo dos equipos quiso darle fin a todos los rumores y comentarios que se estaban generando con respecto a su cercanía con su compañero en Omega.

Luisa, a través de X, dio respuesta a lo que muchos estaban esperando: "No me gustó nunca Alejo. Nunca me insinuó nada, se comportó como un amigo y no porque sintiera algo por mí dentro del juego voy a dejar de ser su amiga".

Con esto, la eliminada del Desafío 20 Años recalcó que todo lo que sucedió entre ellos dentro de la Ciudadela fue respuesta a la amistad que allí formaron, algo con lo que el participante empezó a despertar sentimientos, ya que él mismo confesó que sentía la necesidad de proteger a una mujer, ya que tenía a su novia lejos.