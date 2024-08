¿Alejo sí soltó la cuerda?: Santi reacciona al polémico hecho en el Desafío X Todo

Santi y Alejo protagonizaron uno de los momentos más impactantes de este Desafío 2024, pues muchos quedaron con el corazón roto luego de ver al entrenador llorando en medio de la charla con Andrea Serna en la cual le expresó que le dolía mucho no poder verse con su madre, ya que se tienen solo el uno al otro.

Y es que en lo que parecía ser una alianza entre los cuatro hombres que estaban en este Desafío X Todo, terminó siendo catalogada como una "traición" por parte del bartender y Kevyn, la cual fue duramente criticada por los amantes del programa.

Te puede interesar: Santi y Camila se le miden a probar qué tanto se conocieron durante el Desafío 2024

Santi opina si Alejo realmente soltó la cuerda en el Desafío X Todo

Para analizar lo sucedido en el Box Amarillo y revelar lo que realmente piensa de dicha situación, tras la cual no pudo tener ese primer contacto con su madre en la Ciudadela, el excapitán del equipo Pibe mira nuevamente esta momento del capítulo 83 del Desafío.

Mientras que Santi revive este hecho y se fija en los detalles de lo acontecido, es posible volver a escuchar las frases: "¿no se llevó la cuerda?, ¿Alejo?", "no me la llevé, me colgué" y "hágale, hágale, termine", las cuales en definitiva causaron muchas sensaciones en los televidentes.

Conoce más: Las razones por las que Santi, del Desafío, le diría “no” a ser el donante de esperma de Karoline

Publicidad

Al terminar de observar el clip de este instante, el eliminado del Desafío dice: "Alejo es mi hermano y al ver eso, pues es algo triste, pero uno también comprende que estábamos en competencia, solo iban a haber dos ganadores y, bueno, él tomó su decisión en el momento y es muy respetable".

Para finalizar y asimismo despejar las dudas que se puedan crear, Santi recalca que: "siempre lo he dicho, lo que pasa en el juego se queda allí. Él es una persona maravillosa, yo le tengo mucho aprecio y siempre mis mejores deseos para Alejo y la mejor vibra".

Lee también: Así es como se explican las pruebas en el Desafío: Mira lo que no se ve en televisión

Publicidad

Santi explica cómo afianzó su amistad con Alejo antes del Desafío

En su paso por El Sentenciado, el eliminado del equipo Pibe aprovecha para relatar cómo inició su relación con el capitán del equipo Tino y lo valiosos que han sido el uno para el otro.

"Yo era portero, a esa edad (la adolescencia), y él estaba empezando en esa posición dentro de la cancha y también le iba muy bien. Ya después yo empecé a declinar por ser otro tipo de jugador y compartimos torneos , en uno de ellos nos fue supremamente bien y quedamos campeones", menciona Santi.

Ante esto, el eliminado del Desafío destaca en El Sentenciado que: "desde eso se empezó a afianzar una amistad, él venía de un proceso difícil en su vida, entonces, también vio en mí a un amigo, como un parcero, que de una u otra forma había tomado un rumbo diferente al de él y que era un camino muy lineal".

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.