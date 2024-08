Las razones por las que Santi, del Desafío, le diría “no” a ser el donante de esperma de Karoline

Santi, exparticipante del Desafío 20 años, habló con Caracoltv.com sobre la propuesta de ser donante de esperma que recibió de parte de Karoline durante el programa. El antioqueño admitió que tendría que analizarlo a fondo para poder tomar una decisión responsable.

“Es un tema que habría que tratarlo muy bien. En este momento no me siento en la condición de ser donador, porque no me gustaría tener hijos por ahí regados y no iría con mi esencia y con mi forma de llevar las cosas”, aseguró.

Durante el capítulo 85 del Desafío 2024 Karoline llamó la atención no solo por resaltar la belleza de Santi, sino también al contarle al Pibe Valderrama que está buscando un donante para tener a su bebé. La noticia generó confusión en el exfutbolista, quien le preguntó por qué no decidió formar su propio hogar con un hombre.

La Súper Humana aseguró que no tiene la mejor relación con los hombres y agregó que gracias al avance de la ciencia, ahora puede ser madre por medio de la inseminación artificial.

Esta no es la primera vez que Karoline se refiere al tema, ya que inicialmente le había comentado a Darlyn y Dickson que quería realizarse este procedimiento y de paso unos retoques estéticos para mejorar la relación con su cuerpo.

Según explicó, ya ha hecho algunas averiguaciones para saber cuánto le costaría traer al mundo un hijo en compañía de su novia y afirma que tiene casos cercanos de amigos que le han donado su esperma a otras mujeres para que cumplan el tan anhelado sueño.

¿Quién es la novia de Karoline del Desafío 2024?

En el capítulo 19 del Desafío 2024, las mujeres de Gamma estaban hablando sobre sus deseos de ser mamás y por ello Karoline dio detalles de su vida personal y reveló que su pareja tiene dos hijas.

La joven, productora musical y DJ, originaria de Neiva actualmente lleva una relación con una mujer de 45 años y no dudó al resaltar su increíble belleza, además, contó cómo fue que se conocieron e iniciaron su romance.

Su pareja se llama Carolina y según la descripción que les hizo a Anamar, Natalia, Glock y la Desafiante de la semana, su amor tiene ojos verdes, es rubia y “todo un bizcocho”. Además, se llevan más o menos 18 años.