Esta es la razón por la que Santi nunca dejó de intentar ser parte del Desafío

Para ningún amante del Desafío 2024 es un secreto que Santi se inscribió en nueve oportunidades al reality de los colombianos, pues este era uno de sus mayores sueños. Cabe destacar que él, en esta edición, pudo ingresar a la Ciudadela porque durante el primer ciclo Koke tuvo una lesión y al ser tan temprana fue necesario llamar a un participante en lista de espera.

A su vez, este fue uno de los argumentos que Beba utilizó el día de su expulsión para demostrar que ella también quería irse del programa y que otros eran los que merecían estar allá, dado que ella solo había sido aceptada en su primer intento y no sabía a lo que se exponía.

Te puede interesar: Santi explica los motivos que afianzaron su amistad con Alejo antes del Desafío 2024

Santi confiesa por qué anhelaba ser parte del Desafío

En su paso por El Sentenciado, el eliminado del reality explica por qué este era uno de sus mayores sueños y qué fue lo que lo motivó a seguir intentándolo durante nueve ocasiones.

"Yo siempre he sido muy fanático del Desafío, como dicen ustedes un Desafiólogo, entonces, siempre estuve detrás de esa ilusión de poder entrar", destaca Santi, quien desde su primer día dio muestras de esto, ya que arribó con toda la mentalidad de ser un líder para los que fueron sus compañeros.

Conoce más: Santi, del Desafío, tuvo un emotivo reencuentro con su madre: Le llegó de sorpresa

Publicidad

Y es que ser parte de este reality no es fácil, pues hay miles de personas que temporada tras temporada intentan sumarse a esta competencia.

Frente a esto, Santi confiesa que fue la oportunidad en la que se vio más cerca, pero inicialmente, no logró quedar: "esta edición fue la vez en la que más avancé en los filtros, en los ocho años atrás nunca había adelantado tanto".

Lee también: Santi, del Desafío, tuvo una dura niñez debido a carencias económicas: "mi mamá trabajó en casas"

Publicidad

Con respecto a la forma en la que le dieron la noticia, el eliminado relata: "yo ya había desistido de la posibilidad, ¿cierto?, pero cuando me llamaron y me dijeron que existía la posibilidad de entrar al Desafío yo dije 'ah, ok, perfecto'. Ya después me contactaron y me anunciaron 'bienvenido al programa, emociónese' y yo respondí 'hasta no ver, no creer'".

Tras nueve intentos, Santi no pensaba que finalmente lo había logrado y no quería que jugaran con sus sentimientos, no obstante, ya se sintió parte del programa cuando le probaron la camiseta de Alpha.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.