Santi confiesa qué piensa del juego de Alejo en el Desafío: “yo respaldo primero a los míos”

Santi fue eliminado del Desafío 2024 junto a Camila y tras su salida quedan algunas incógnitas acerca de su opinión sobre varios temas y uno de estos es Alejo, su gran amigo, pero que dentro del reality de los colombianos ha sido muy criticado.

Los hombres se conocen desde que eran niños y por eso una de las preguntas más importantes es si se sintió traicionado por él. Sin problema responde que sí hubo varios momentos; sin embargo, sabe que todo tiene que ver con su manera de mover las fichas.

Lee más:Santi denuncia que le han hecho propuestas indecentes después de salir del Desafío

“Él estaba en su juego”, manifiesta y explica que, a pesar de que no lo juzga, lo cierto es que esta no es la forma en la que a Santi le gusta hacerlo, sobre el tema dice: “yo respaldo primero a los míos y después miro cómo me muevo”.

¿Santi se sintió traicionado por Alejo?

Publicidad

Acto seguido, Gómez le contó a Santi que cuando el equipo Pibe tuvo la oportunidad de analizar a quién sentenciarían, Alejo fue uno de los primeros que levantó la mano para votar por él y por Cami, su pareja en la producción; sin importarle su amistad. Este hecho indignó a la presentadora del programa matutino y le preguntó a Santi qué pensaba.El invitado y ahora exdesafiante confesó que no tenía idea de que esto había sucedido y expresó: "Indiferentemente de todo, me quedo con el gran ser humano que es Alejo, él fue a jugar, a mover sus fichas y fue muy estratega. No se puede juzgar a una persona sin conocerla por fuera y yo lo conozco tanto que creo que él tomó esa decisión viendo sus posibilidades de quedarse".

Por último, afirmó que no se toma nada personal y que, por el contrario, prefiere ver la bondad en los demás y actuar siempre desde la bondad y la gratitud.

También puedes leer:Santi entrenó para el Ciclo Dorado del Desafío, pero los cambios en el juego lo perjudicaron

Publicidad

Cuánto dinero se llevó Santi del Desafío 2024

Asimismo, Santi revela que se quedó con la suma de 32 millones 800 mil pesos, que invertirá en algunos proyectos que ya venía trabajando antes de entrar a La Ciudadela.

“Tengo unos proyectos personales, los cuales tenía antes de empezar el Desafío en stand by, venía como pensando en qué momento iba a empezar, pero ya con este dinerito gracias a Dios voy a poder hacerlo y meterle la ficha”, menciona.

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

Te puede interesar:Santi al parecer no quería besar a Glock en el Desafío: Esta es su dura confesión