Santi entrenó para el Ciclo Dorado del Desafío, pero los cambios en el juego lo perjudicaron

Santi es el primer invitado al nuevo formato de La Red y Caracoltv.com llamado Preguntas a Muerte, donde hace contundentes y controvertidas confesiones acerca de varios temas y de su camino por el Desafío 2024.

Para nadie es un secreto que el participante afirmó en un momento del juego que se le había terminado la gasolina y explica que fue energéticamente, no obstante, también insiste en que en el Ciclo Dorado venía completamente recargado.

El ‘novio de Colombia’ quería llegar preparado y por eso entrenó, pero lo hizo pensando en otro tipo de pruebas y quedó sorprendido al ver todos los cambios de la nueva etapa de la producción, sobre el tema menciona: “entrené para algo más corto y no contaba con el cambio abismal de la competencia”.

Al parecer, debido a esto no tuvo la oportunidad de mostrarse un poco más en las nuevas pistas, ¿habría brillado si el reality de los colombianos no hubiese cambiado?

Qué le pasó al hermano de Santi del Desafío

En el capítulo 80 del reality de los colombianos, el atleta originario de Carmen de Viboral relató la manera en la que su hermano falleció. En una conversación con sus compañeros les dijo que a las 7:30 a.m. recibió una llamada en la que le informaban que Ricardo había muerto.

La razón fue una bacteria que llevaba en la sangre y el hecho hizo que María Nelly llorara sin parar, incluso, el integrante de Omega reveló que esta es una de las cosas que jamás olvidará, además, fue ella quien le cerró los ojos después de la hora final.

En la clínica, su hermano le dijo que confiaba en él y en lo que quisiera hacer, por eso Santi le confesó que quería estar en el Desafío y él le aseguró que sí tenía cómo lograrlo y se lo imaginaba allí compitiendo, tal y como lo está haciendo en la actualidad.

Santi recibió amenazas antes de entrar al Desafío 2024, ¿a qué se debe?

El Súper Humano confesó que, luego de participar en un torneo cuando tenía 21 años, recibió la advertencia de un conocido, quien le pidió andar armado por el pueblo debido a que le querían hacer daño.

“Yo dije ‘cómo así’ y dijo dizque sí, yo escuché que esos manes dijeron de una ‘ay, vamos a darle duro a ese modelito’, entonces a mí me quedó maquinando eso. Ya después de ese partido me quedé pensando en que no iba a volver a jugar”, dijo.

Esto debido a que era independiente, vivía solo, no recibía apoyo económico de su madre para poder subsistir y dependía de su aspecto físico para poder trabajar.

