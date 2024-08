¿Santi siente envidia de Sensei? El exparticipante aclara el encontrón que tuvieron en el Desafío

Santi se convirtió en el reciente eliminado del Desafío 2024 junto a Camila por su rendimiento en el Box Negro. En exclusiva para Preguntas a Muerte, el Súper Humano se pronuncia sobre varios temas polémicos de la competencia, dentro de los que se destacan su relación con Sensei.

El exintegrante del equipo Pibe protagonizó un momento de tensión debido a que criticó al ganador del reality en 2023, pues asegura que quería opacar a Olímpico al hacer comentarios fuera de lugar.

“Yo simplemente dije que sí, que él había opinado sobre Olímpico y había dicho que quería bajarlo de su pedestal”, explica. Asimismo, afirma que no llegó a tenerle envidia a ninguno de sus compañeros, pues sabía muy bien las capacidades que tenían.

Qué le pasó al hermano de Santi del Desafío

En el capítulo 80 del reality de los colombianos, el atleta originario de Carmen de Viboral relató la manera en la que su hermano falleció. En una conversación con sus compañeros les dijo que a las 7:30 a.m. recibió una llamada en la que le informaban que Ricardo había muerto.

La razón fue una bacteria que llevaba en la sangre y el hecho hizo que María Nelly llorara sin parar, incluso, el integrante de Omega reveló que esta es una de las cosas que jamás olvidará, además, fue ella quien le cerró los ojos después de la hora final.

En la clínica, su hermano le dijo que confiaba en él y en lo que quisiera hacer, por eso Santi le confesó que quería estar en el Desafío y él le aseguró que sí tenía cómo lograrlo y se lo imaginaba allí compitiendo, tal y como lo está haciendo en la actualidad.

¿Santi se sintió traicionado por Alejo?

Acto seguido, Gómez le contó a Santi que cuando el equipo Pibe tuvo la oportunidad de analizar a quién sentenciarían, Alejo fue uno de los primeros que levantó la mano para votar por él y por Cami, su pareja en la producción; sin importarle su amistad. Este hecho indignó a la presentadora del programa matutino y le preguntó a Santi qué pensaba.El invitado y ahora exdesafiante confesó que no tenía idea de que esto había sucedido y expresó: "Indiferentemente de todo, me quedo con el gran ser humano que es Alejo, él fue a jugar, a mover sus fichas y fue muy estratega. No se puede juzgar a una persona sin conocerla por fuera y yo lo conozco tanto que creo que él tomó esa decisión viendo sus posibilidades de quedarse".

Por último, afirmó que no se toma nada personal y que, por el contrario, prefiere ver la bondad en los demás y actuar siempre desde la bondad y la gratitud.

