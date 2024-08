Esto es lo que pasó con Luisa luego de su salida del Desafío 2024, ¿por qué regresa?

Atendiendo el llamado de Alejo para este Desafío 2024, Luisa regresa a la Ciudadela donde fue eliminada en el Box Negro para ayudar a quien fue su compañero de capitanía en Omega y obtener una revancha dentro de esta edición.

En el tiempo que estuvo fuera, es decir, durante toda la etapa de dos equipos, esta barranquillera se dedicó a fortalecer sus redes sociales y a brindar sus reacciones ante lo que pasaba en el reality para así tener más cercanía con sus seguidores.

Por otra parte, se volvió embajadora de marcas y estuvo en diversos medios de comunicación hablando sobre su experiencia en el Desafío 20 Años.

Luisa opinó sobre las declaraciones de Alejo en el Desafío

Ante la incertidumbre de los fanáticos del reality de los colombianos, la eliminada en el inicio de la etapa con solo dos equipos quiso darle fin a todos los rumores y comentarios que se estaban generando con respecto a su cercanía con su compañero en Omega.

Luisa, a través de X, dio respuesta a lo que muchos estaban esperando: "No me gustó nunca Alejo. Nunca me insinuó nada, se comportó como un amigo y no porque sintiera algo por mí dentro del juego voy a dejar de ser su amiga".

Con esto, la eliminada del Desafío 20 Años recalcó que todo lo que sucedió entre ellos dentro de la Ciudadela fue respuesta a la amistad que allí formaron, algo con lo que el participante empezó a despertar sentimientos, ya que él mismo confesó que sentía la necesidad de proteger a una mujer, ya que tenía a su novia lejos.

Luisa menciona quiénes deberían salir del Desafío

Sin titubear, la excapitana de Omega asegura que Glock y Santi, de quien dice: "pienso que no le iba muy bien en las pistas", son los desafiantes que "van en carrito" en esta etapa en la que quedan dos equipos dentro de la Ciudadela.

Después de su confesión, Luisa les recuerda a los fanáticos del Desafío que: "muchas veces esas personas, de cierta manera, hacían que el equipo se quedara. Chicos, recordemos, esto es una competencia que hasta el momento es en grupo, por lo que es el que te va a llevar a la copa. Por eso cuando nosotros decimos: 'este es malo o va en carrito', es porque las cosas hay que decirlas, uno no puede tapar el sol con un dedo".

