Luisa no se quedó callada y respondió ante las declaraciones de Alejo sobre ella

Alejo es uno de los que más ha sorprendido durante este nuevo tramo del Desafío 2024, pues a pesar de que siempre habló de su novia Melissa y los planes que tiene de casarse con ella, ya que siempre ha soñado verla de blanco, su confesión acerca de que se estaba enamorando de Luisa dejó a más de un fanático del reality con la boca abierta, dado que muchos poseían la ilusión de que su cercanía se tratase solo por amistad.

Cabe destacar que el participante aprovechó la visita de su pareja a la Ciudadela para confesarle los sentimientos que tenía hacia la que fue capitana de Omega y contarle un poco lo que lo llevó a pensar así de su compañera.

Te puede interesar: Alejo revela que se estaba enamorando de Luisa por su cercanía en el Desafío

Todo este tema volvió a flote luego de que Alejo reuniera a Natalia y a Darlyn, durante el capítulo 85 del Desafío, para darles a conocer que se estaba enamorando de Luisa, pero que fue muy afortunado, es este aspecto, de que ella se fuera, dado que podía estar cometiendo un error. Esto lo llevó a agradecerle a la que era líder de Beta.

Las palabras del ahora integrante del equipo Tino hizo que las redes sociales colapsaran y que esto se volviera tendencia en X, por lo cual la eliminada del reality aprovechó para reaccionar al respecto, tal y como se lo pidieron sus seguidores.

Veo a muchos atacados por las declaraciones de hoy!

Vamos a manejar la calma🤣🤣 — Luisa Sanmiguel- DESAFIO XX🔥 (@luisasquiroz) August 9, 2024

Publicidad

Conoce más: Alejo se sincera con Melissa sobre su relación con Luisa en el Desafío, ¿cómo reacciona?

Luisa opinó sobre las declaraciones de Alejo en el Desafío

Ante la incertidumbre de los fanáticos del reality de los colombianos, la eliminada en el inicio de la etapa con solo dos equipos quiso darle fin a todos los rumores y comentarios que se estaban generando con respecto a su cercanía con su compañero en Omega.

Publicidad

Luisa, a través de X, dio respuesta a lo que muchos estaban esperando: "No me gustó nunca Alejo. Nunca me insinuó nada, se comportó como un amigo y no porque sintiera algo por mí dentro del juego voy a dejar de ser su amiga".

Con esto, la eliminada del Desafío 20 Años recalcó que todo lo que sucedió entre ellos dentro de la Ciudadela fue respuesta a la amistad que allí formaron, algo con lo que el participante empezó a despertar sentimientos, ya que él mismo confesó que sentía la necesidad de proteger a una mujer, ya que tenía a su novia lejos.

Bueno para darle fin a lo de hoy 🤣

No me gustó nunca Alejo.

Nunca me insinuó nada, se comportó como un amigo y no porque sintiera algo por mí dentro del juego voy a dejar de ser su amiga! — Luisa Sanmiguel- DESAFIO XX🔥 (@luisasquiroz) August 9, 2024

Lee también: Alejo dice que Francisco se tomó lo del Box Amarillo muy personal: "se sintió traicionado"

Tras su respuesta ante lo sucedido, Luisa quiso dejarles en claro a sus seguidores que las cosas no cambiarán con Alejo fuera de la Ciudadela, pues para ella este bartender es alguien muy especial. "El que necesite llorar y criticar que lo haga", concluyó.

Seguiré siendo la misma persona con alejo, en esta vida y la otra! El que necesite llorar y criticar que lo haga 🤷🏼‍♀️🤣

Abrazos y besos pa todos! 🩶🩶🩶 — Luisa Sanmiguel- DESAFIO XX🔥 (@luisasquiroz) August 9, 2024

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.