Luisa responde al comentario de Alejo sobre su relación con Marlon, ¿le confesó eso?

Sin quererlo, Luisa, Alejo y Marlon, participantes del Desafío 20 Años, terminaron envueltos en una especie de triángulo amoroso creado por los fanáticos del reality, quienes fueron testigos de la relación de quienes eran integrantes de Beta mientras que estaban en la Ciudadela, sin embargo, tras su expulsión y la gran cercanía entre los miembros de Omega, se generaron rumores de que entre estos capitanes surgió algo más que una amistad.

A pesar de que nunca sucedió nada entre ellos durante la competencia, su expresiva amistad causó dudas, al punto de que algunos seguidores del programa consideraron que el bartender tenía sentimientos hacia la barranquillera, aunque él siempre dejó en claro que está profundamente enamorado de su novia y que sueña con casarse con ella.

Luisa opina sobre el comentario de Alejo en el Desafío

Tras la eliminación de la capitana de Omega, su compañero mencionó que consideraba que la arquitecta había salido desenamorada de Marlon, puesto que se enteró de decisiones de él que no le parecieron correctas y que no cumplían con los planes que tenían dentro de la Ciudadela, al punto de decir que ella: "necesitaba un rey, no un villano". Todo esto generó opiniones divididas, por lo que nos da a conocer qué pasa por su mente al respecto.

"Honestamente me sorprendió mucho y también me reí, aunque no es tan inesperado de Alejo, porque él habla mucho, es así, pues está dentro de su personalidad", es lo primero que comenta Luisa, que ve esto lejos de un conflicto, relacionándolo con una típica imprudencia del que se convirtió en su gran amigo.

A la vez, la eliminada deja saber que está perdida con respecto a esta situación, dado que se confundió al ver este momento en el capítulo 67 del Desafío 2024: "no entendí el contexto sobre por qué llegaron de pronto a esa charla o por qué dijo eso, si realmente nunca tuvimos una conversación como tal sobre Marlon".

Los fanáticos no se hacen esperar y dejan mensajes ante este vido:"Alejo sé enamoro dé ti", "Alejo y Luisa estaban demasiado cerquita, un día más y romance seguro", "A Alejo le dolió mucho la salida de Luisa", "Alejo dijo eso y se notó muy seguro, como si a él le constara que Luisa había salido desenamorada de Marlon", son algunos de los comentarios que surgen por parte de los fanáticos del reality a esta publicación.

