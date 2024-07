¿Luisa está molesta con Karoline?: La eliminada del Desafío reacciona a opiniones en redes

Luisa sigue dando mucho de qué hablar por medio de las redes a pesar de que ya salió del Desafío hace dos ciclos, específicamente en el primero en el que solo quedaban Omega y Beta dentro de la Ciudadela, puesto que aún los fanáticos no superan que no haya llegado a las instancias finales de la competencia.

Asimismo, ella sigue opinando sobre todo lo ocurrido dentro del reality y mencionando lo que piensa con respecto a los competidores que siguen en el programa, por lo cual no quisimos dejarla por fuera de reaccionar a los memes que le hicieron durante su paso por esta edición de los 20 años.

Luisa, eliminada del Desafío, reacciona a memes

Sin duda alguna, tras la salida de los participantes los fanáticos del reality no se demoran en dejar sus opiniones a través de las redes sociales, en las que también han dado sus comentarios a los momentos más importantes de cada competidor, por lo cual recopilamos las mejores publicaciones sobre la excapitana de Omega para que ella nos dé a conocer qué puede responder a ellos.

Con respecto a sus palabras en el Box Negro, en las que afirmó que se sentía más de la escuadra rosada que de Beta, Luisa hace énfasis en que: "realmente es la verdad, así me sentí. Llevé en mi corazón a mi equipo azul hasta donde más pude, llegué ahí por mérito propio, pero tuve muchos más ciclos en Omega, fui su líder y dejé la bandera en alto, algo que nunca había pasado, entonces, la conexión que tuve con esta casa es única".

Al recordar el choque que tuvo con Karoline en el Box Rojo, en el cual quedó lastimada de su brazo, la exparticipante exalta que esta pista lleva a un constante roce entre cada uno de ellos y que precisamente esta fue delicada, no obstante, es consciente de que es algo que ya se sabe sobre el juego: "pero nada, a eso vamos al Desafío".

Al ver el meme con respecto a las mujeres de Beta apoyándola en el Desafío a Muerte, Luisa hace saber que: "esto ha sido muy controversial, para mí también, quedé bastante impresionada con lo que pasó, no me esperé esas palabras, pero independientemente de eso, yo sé lo que hice allá así que las palabras que dijeron tampoco me representan". Asimismo, añade estar en contra de lo que conversaron sobre ella: "creo que de las mujeres que más se la guerrearon, hasta el día que salí, fui yo. ¿Qué podemos hacer? Es lo que piensan los demás".

En medio de risas, la eliminada de la Ciudadela vuelve a ver algo relacionado con Karoline para brindar reacciones acerca de la polémica causada por el título de la 'Reina de aire' en esta edición de los 20 años. Frente a esto, la barranquillera resalta que: "les doy las gracias a todos ustedes por ver mi desempeño en la pista y bueno, si son ustedes los que en verdad me quieren catalogar de esta manera, de verdad que muchísimas gracias".

