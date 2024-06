Este fue el video con el que Darlyn convenció a la producción de dejarla entrar al Desafío 2024

Darlyn se ha convertido en una de las participantes preferidas del Desafío 2024 debido a su sentido de liderazgo y desempeño en cada uno de los Boxes. La capitana de Beta sorprendió recientemente al exponer el video con el que se presentó al reality de los colombianos.

Este fue el video con el que Darlyn fue aceptada en el Desafío 2024

La Súper Humana escribió en su cuenta oficial de Instagram que presentarse a la convocatoria del Desafío está al alcance de todos y aclaró que no es necesario entregar un video profesional, pues con la cámara de un celular es suficiente para demostrar las habilidades de cada participante.

Mira también: Valentina y Darlyn se quejaron del rol de Arandú como Capitán: "Empeora la convivencia"

“El objetivo es muy claro y es un sueño que he tenido desde que estoy muy pequeña. Siempre me he visualizado en la arena del reality. No es una meta propia, sino también familiar, dado que mis seres queridos saben de todas las capacidades que tengo como mujer”, señaló al comienzo de la grabación.

Publicidad

Asimismo, dijo que al haber tenido la oportunidad de practicar a lo largo de su existencia diferentes disciplinas deportivas como el fútbol, el patinaje y el baloncesto, conoció cuál es el valor del trabajo en equipo, al mismo tiempo que le hizo darse cuenta de lo importante que es exponer que es una mujer fuerte y aguerrida.

No te pierdas: Este es el mural que le hicieron a Darlyn en Marinilla por su participación en el Desafío

Finalmente, agregó al video unas imágenes de apoyo en donde aparece realizando actividad física como correr, cargas pesas o hacer rodar objetos bastante pesados.

Publicidad

Diversos usuarios de Internet han aprovechado para elogiar su rendimiento en La Ciudadela de Tobia, Nimaima: “No soy team Beta, pero es una de las mujeres que más me encanta en este Desafío 20 años”, “mi favorita por siempre”, “la mejor, bendiciones, excelente. Dios te guíe y te dé mucha fuerza para que ganes el programa”, son algunos de los mensajes que se destacan.

Te puede interesar: Darlyn se plantea quitarle la mitad del dinero a Omega, ¿es capaz de arriesgar la alianza?

¿Darlyn se sintió traicionada por su equipó en el Desafío 2024?

Darlyn le expresó a la casa Beta en el Desafío que vio a varios hablando con integrantes de Omega y mientras que ellos socializan, a ella “la miran como si la fueran a matar”, por eso les recuerda que no está sola y que en realidad carga con la decisión de siete personas en su espalda.

Al escucharla, Arandú y Hércules explicaron sus conversaciones, mientras que Karoline insistió en que no deberían confiarse de nadie, pues la canción de la escuadra rosada fue una indirecta y no saben cuáles son sus intenciones.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.