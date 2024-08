Desafiante de la Semana se despacha contra Kevyn y confiesa qué opina de Daryln y Alejo

Mientras que están lidiando con el castigo, el Desafiante de la Semana aprovecha para sincerarse con sus compañeros del equipo Tino y opinar no solo sobre las estrategias que han utilizado, sino confiesa lo que piensa de Kevyn, quien ha causado bastante polémica en los fanáticos del Desafío.

"Yo tenía algo por decirles y es que ustedes se han subestimado muchísimo, porque ustedes querían a Arandú y a Kevyn en la final y le elevaron el ego a este último", dice James, quien suma que no entendía por qué dejaban por fuera del cálculo a los demás competidores.

Ante esto, el Desafiante de la Semana demuestra que no está de acuerdo cómo manejaron los rangos dentro del juego y como hicieron que otros se creyeran únicos merecedores del mismo: "le dieron ese poder tan grande que ustedes no se notan, se dejaron opacar".

Frente a esto, el esteticista hace énfasis en que el Desafío es una competencia en la que nadie debe creerse superior al otro y que no se deben proteger a ciertos considerados como los buenos: "todos vinieron por un sueño y tienen las mismas cualidades o sino no estarían acá".

Para finalizar el tema con respecto a Kevyn, el Desafiante de la Semana recalca la posición que tiene frente al capitán del equipo Pibe: "por su ego lo ven como finalista, pero todos se merecen estar aquí y ganar".

A su vez, aprovecha para confesar que Darlyn no era de sus afectos, pero asimismo explica que cuando la saludó en su llegada al equipo Tino le cayó mejor, aunque aprovecha para decirle que no le gustaba esa dupla que hacía con Karoline en Beta: "yo estaba que las sacaba del pelo en el televisor".

Igualmente, destaca a Alejo, otro de los participantes del Desafío 2024 que quería conocer, ya que se identifica con él porque también es franco y directo, defendiendo principalmente la lealtad, a pesar de que hace énfasis en que tiene el ego alto, resaltando que sabe que es una herramienta para competir.

