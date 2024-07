Alejo le iba a proponer a Luisa una relación con él y su novia al salir del Desafío

El capítulo 68 del Desafío 2024 inicia con los participantes conversando en sus respectivas casas sobre la reciente eliminación de Luisa y Renzo. Es justo allí cuando Alejo aprovecha para referirse a la amistad que logró entablar con la Súper Humana.

En forma de chiste, el capitán de la casa Omega revela que tenía intenciones de proponerle que se convirtiera en la novia tanto de él como de su novia, Melissa.

Posteriormente, afirma que no le gustó la forma en la que Beta le puso el chaleco de sentencia a ella tendiendo en cuenta que hizo parte de esta propiedad durante varios ciclos y que fue considerada como una de sus fichas más importantes.

Por último, se pronuncia sobre el significado que tiene su pareja sentimental en su vida, pues señala que ella ha sido el motivo principal por el que decidió ingresar al reality de los colombianos.

Alejo habló sobre Marlon en el Desafío 2024

“Cada vez que abría la boca, se le salía la arrogancia y la soberbia” opinó el Capitán de la escuadra rosada sobre el manizaleño que fue expulsado del reality. Asimismo, aseguró que él siempre ha sido el mismo “montañero” y ha mantenido su esencia.

Por supuesto, sus declaraciones resultaron ser bastante polémicas y ciertos exdesafiantes dejaron algunos comentarios en la publicación de Instagram del programa.

Campanita solo escribió “QUEEEEEE 🤯”, Juan, el espiritista comentó “BENDITO DIOS 🙌”, y los televidentes dejaron sus teorías sobre la amistad entre Alejo y Luisa.

Alejo le hizo una tierna confesión a Luisa en el Desafío

Antes de dormir, ya que comparten la misma cama, Alejo aprovechó para decirle a Luisa los sentimientos que tiene hacia ella, dado que en el tiempo que se han conocido en el Desafío han logrado consolidar una gran amistad y se han vuelto en los líderes de Omega.

Es por esta razón que le mencionó que le ha tomado mucho cariño y que confía en ella, por lo cual la quiere. A la vez, exaltó que como en cualquier momento pueden salir, él quiere dormir con ella, pues es una persona que vale la pena conocer.

En medio de esto, Alejo le aseguró a Luisa que está listo para lo que se venga y que si es necesario enfrentarse a Renzo lo hará, con la convicción de que es algo generado por la competencia y que su amistad afuera no cambiará.

