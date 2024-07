¿Campanita no quiere ver a Alejo cuando salga del Desafío?: esto fue lo que dijo

El capítulo 67 del Desafío causó todo tipo de emociones en los fieles televidentes del programa, pues se vivieron dos Desafíos a Muerte muy emocionantes, el primero fue entre Alejo y Renzo y el segundo entre Luisa y Karen. Los cuatro integrantes de Omega entregaron lo mejor de sí mismos en el Box, pero al final dos de ellos fueron eliminados; y por supuesto, Campanita reaccionó a lo que sucedió con los excompañeros de su equipo.

Mediante sus historias de Instagram, Anamar mostró que se encontraba en Medellín viendo el programa con el ahora presentador de Día a Día y ambos aseguraron sentirse tristes por lo sucedido porque "Omega ya no la da y no es lo mismo".

La exdesafiante que tuvo un romance con Renzo e incluso fue al Cubo expresó que ya no quedaba ningún Omega original demás de Alejo. Campanita agregó que sentía lástima por la salida de Luisa, la Señorita César 2022.

"Qué pecado, le costó mucho", dijo el bailarín haciendo referencia a que no podía escalar la rampa de uno de los obstáculos y batalló para superarlo.

Campanita no quiere ver a Alejo cuando salga del Desafío 2024

En esta misma conversación, Anamar le planteó una situación hipotética a Campanita y le preguntó qué habría hecho si Alejo hubiera sido el eliminado y tuviera que verlo en el programa matutino de Caracol Televisión: "¿Lo habría recibido el lunes?".

Campanita fue contundente con sus palabras y expresó: "Pierdo el trabajo mamita porque no recibo a Alejo. No lo recibo porque no tengo lucha con ese hombre".

Ante esto, la joven escribió en su historia "mi amigo el menos rencoroso" y reaccionó con risa.

Campanita confrontó a Gaspar por sus declaraciones en el Desafío: "Todo eso es mentira"

El bailarín le mostró a su excompañera de Omega pruebas de sus declaraciones, en las que ella aseguraba que él "rendía menos si estaba triste" y que "él tiró la toalla, además dijo que se inscribió porque la mamá le dijo, Lina igual".

Ante esto, y moviendo su mano de gancho del Capitán Garfio Campanita expresó contundentemente:"Todo eso es mentira. Ganábamos en los Boxes. Y lo otro lo entendió mal y me funó. No debías decir eso, era un sueño que yo quería y por eso había hecho casting dos veces. Y el tema de mi mamá, era porque estaba muy lejos y que me llegara la noticia era difícil, pero ella lo que hizo fue avisarme... la decisión fue mía".