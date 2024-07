Yan del Desafío le envió un polémico mensaje a Karoline tras su caída en el Box Blanco

El capítulo 65 del Desafío tuvo una sorprendente prueba en el Box Blanco en la que incluso los más expertos tuvieron problemas para superarla, de hecho, quien la repitió la mayor cantidad de veces de principio a fin fue Karoline, que previamente se había hecho llamar “La reina del aire”.

La joven tuvo dos caídas y en una de estas se golpeó el estómago con fuerza, debido a esto, no dudó al mostrar su frustración y se reclamó a sí misma por apresurarse para completar los obstáculos primero que su contrincante.

El impacto detuvo incluso a Mapi quien se enfrentó a ella, la joven se mostró preocupada y le preguntó si se sentía bien. Mientras estaba en el suelo la capitana de Beta solo respiró y volvió al inicio de la pista, desde donde tuvo que volver a empezar.

Yan comentó la caída de Karoline en el Desafío

Parece que la confianza de la joven al presumir su talento en el aire incomodó a más de uno, entre ellos a Yan, competidor del Desafío en el 2023, que le envió un contundente mensaje, para muchos, polémico debido al golpe.

“Solo los televidentes tienen la autoridad de proclamar a un participante como rey de cada Box, no queda bien autoproclamarse”, escribió y lo cierto es que varios usuarios de Internet han asegurado que están de acuerdo con sus palabras.

No obstante, también hay quienes la defienden y explican que ella solo estaba reconociendo sus habilidades en la pista, además, insisten en que nadie es perfecto y que la joven sea buena en los obstáculos de aire no evita que pueda caerse.

Yan comentó la caída de Karoline en el Box Blanco.

Karoline es criticada por haber gritado que es la ‘Reina del Box Blanco’ del Desafío

Durante el Desafío de Sentencia y Bienestar del ciclo anterior, Karoline gritó: "Soy la Reina de esta pista" y al final, tanto en Omega como en Alpha dijeron que eso fue innecesario. Andrea Serna le preguntó si los colombianos iban a certificar ese título y ella respondió: "Ese grito me salió de momento por la adrenalina porque me siento muy cómoda en este circuito. Imposible que los colombianos no lo noten".

Francisco le dijo “abusiva” a Karoline por esconder comida

Francisco arremetió contra Karoline por haber guardado galletas en su cuarto, y aunque esto finalmente no sucedió, Glock decidió defenderla y explicó que todo fue un acuerdo de todas las mujeres de la escuadra. Al final, los demás integrantes del equipo dijeron que se habían ofendido por las actitudes de la DJ, por lo que la invitaron a cambiar su actitud para que la convivencia mejorara.

