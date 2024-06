Guajira reaccionó al comentario de Karoline, ¿ella es la verdadera reina del Desafío?

El hecho de haber pasado por una de las versiones del Desafío hace que los exparticipantes no duden en opinar sobre los futuros competidores que hay dentro del programa, pues nadie mejor que ellos para entender lo que realmente ocurre en este juego, por lo que Guajira ha estado bastante conectada con esa temporada de los 20 años.

Y es que la finalista de The Box 2023 no se ha perdido nada de lo que ha acontecido en la Ciudadela, por lo cual en varias ocasiones ha dado su opinión acerca de las polémicas que se han generado este año y ha respondido a quienes la critican, por lo cual no dudó en comentar lo sucedido con Karoline en el Box Blanco.

Guajira, del Desafío 2023, opinó sobre lo dicho por Karoline

Durante el último Desafío de Sentencia y Bienestar que había en el Desafío 2024 con tres equipos, Karoline decidió gritar que era la reina del aire con el objetivo de motivarse y terminar el Box Blanco por todo lo alto, no obstante, despertó varias críticas, tanto entre sus rivales como en las redes.

Inicialmente, Gaspar fue la más indignada ante las palabras de la integrante de Beta, puesto que consideró que era una muestra de que le hace falta humildad y que, además, para ella Luisa era realmente la mejor de dicha pista.

Pero no todo se quedó ahí, pues Guajira, quien fue finalista en el Desafío The Box 2023, aprovechó todo el revuelo que esto causó y dio una opinión personal, ya que aunque hizo alusión a lo dicho por Karoline, no la mencionó como tal.

"Cuando fui a contacto di la batalla, me tenían que coger entre tres. Cuando iba a piscina, me pasaba a los manes. La reina del Box Amarillo soy yo, con récord en pista", dijo esta exparticipante en un video.

Estas declaraciones dividieron opiniones en los fanáticos del Desafío, ya que unos la consideran como una de las mejores participantes de las últimas ediciones del reality, mientras que otros piensan que no tiene los argumentos para decir dichas cosas, especialmente luego de haber sido derrotada en dos de las pruebas más importantes.

"'Reina del Box Amarillo' y perdió capitanía justo en el box donde dice ser reina", "Debería retirarse de las redes", "Hay que ser humildes… ella tiene la razón en que era muy buena, pero pese a todo perdió una capitanía y la final", "La quiero ver en el Box Amarillo vs. Valkyria a ver qué tanto habla", "Tu hora ya pasó", son algunos de los comentarios en redes sociales.

