Guajira, exfinalista del Desafío, arremetió contra dos exparticipantes que la criticaron

Para nadie es un secreto que el paso de Guajira en el Desafío The Box 2023 fue bastante polémico y tuvo varias discusiones con otros participantes, principalmente con aquellos que conformaban Alpha, por lo cual al momento de la Gran Final de Mujeres todos se encontraban divididos entre ella y Aleja, quien terminó levantando la copa.

Tras esto, la desafiante se concentró en crear empresa y en fortalecer sus cuentas en las redes sociales, dado que el impulso que tuvo a través de la televisión le ha permitido crecer digitalmente, en donde posee bastante reconocimiento e interacción con sus seguidores. No obstante, aún no es ajena a los comentarios negativos, por lo cual no guardó silencio ante lo dicho por uno de sus rivales en la Ciudad de las Cajas.

Guajira, del Desafío The Box 2023, reaccionó a críticas

Gracias al Desafío 20 Años, varios exparticipantes del reality han estado muy activos comentando lo que ocurre durante el juego y dejando conocer las opiniones que tienen sobre los actuales competidores. Esto llevó a que Byron, de la edición anterior, reaccionara a varios momentos clave que han pasado en la Ciudadela, haciendo énfasis en su disgusto con Beba para luego compararla con Guajira.

Y es que este exdesafiante no se ha medido en palabras ni ha tenido filtros al asegurar que la más reciente expulsada del programa no es de sus afectos y que la consideraba como una ficha débil. A su vez, con respecto a la convivencia, a modo de burla, mencionó que prefería a la que fue capitana de Gamma cuando él estaba dentro del juego y que no soportaría estar con la barranquillera que integraba la escuadra morada.

Todos estos comentarios, los cuales han sido repetitivos en todo lo que lleva el Desafío 2024, hicieron que Guajira perdiera por un momento la calma y le respondiera por medio de una de sus historias de Instagram: "Pato enclosetado. Un año después y ¿aún le quito el sueño? No, suélteme. El tormento de él y de la mujer soy yo", lo cual borró al poco tiempo de su publicación.

Más allá del disgusto, la exfinalista levantó una sospecha en sus seguidores, ya que con la última parte de su mensaje dio a entender que Byron y Cifuentes son pareja, ya que esto es algo que ellos han negado, aunque se la pasan mucho tiempo juntos y compartiendo con familia y amigos. A pesar de que ninguno ha confirmado esto, los amantes del reality han hecho crecer los rumores de este posible noviazgo.

¿Qué piensa Guajira de la final del Desafío The Box 2023?

Ante la pregunta de si era la ganadora de la edición pasada del Desafío, la también creadora de contenido se quedó unos segundos en silencio para luego exaltar que: "es un tema un poco complicado, pero en realidad la ganadora es mi compañera Aleja, lo hizo súper bien y pues me tocó el segundo lugar".

Con respecto a si el resultado la hirió, Guajira no solo lo aseguró, sino que explicó: "duelen los sueños, cuando quieres algo con tanto amor y no se da, pero al final la vida sola se equilibra y no es un por qué, sino para qué. Ninguna experiencia es lo suficientemente mala como para que no te enseñe algo".