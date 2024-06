¿El juez del Desafío es parecido a Michel Brown?: Estas son las similitudes entre ellos dos

No todos los días un programa cumple 20 años, es por ello que la celebración del Desafío no solo no ha parado, sino que a su vez ha hecho que se abra el baúl de los recuerdos y consigo se revivan un gran número de memorias con respecto a todo lo que se ha vivido, por lo cual Sebastián Martino no se iba a quedar atrás.

El Juez del programa lleva dos décadas dejándolo todo para que este reallity sea uno de los más importantes para los colombianos, pues ha estado desde su primera versión. Esto ha causado que él sea una de las personas con más anécdotas de este formato.

Gracias a esto, Sebastián Martino quiso recordar un poco sobre cómo fueron esos inicios del Desafío y los retos que tenían desde producción, ya que no era sencillo grabar fuera del país, ni mucho menos estar alejados de su familia.

En medio de este recuerdo, el Juez nos compartió una carpeta de imágenes de 2007, cuando tenía 33 años, y estas fueron utilizadas para su aporte a El Anecdotario, no obstante, los fanáticos del programa se dieron cuenta de algo que no podíamos dejar pasar por alto: su parecido con Michel Brown.

Sebastián Martino se parecía a Michel Brown

A través de las redes sociales de Caracol Televisión y el Desafío, los usuarios no dejaron de preguntar sobre el parecido entre la eminencia del reality y el actor, pues además los dos son de origen argentino.

Y es que muchos de los fanáticos del programa nunca habían visto a Sebastián Martino sin gafas, ni mucho menos habían notado sus ojos claros, lo cual los hizo impactarse de inmediato y empezarlo a comparar con el actor, pues tenían un aspecto similar para dicha época.

"Parece Franco Reyes de Pasión de Gavilanes", "Se parece en la foto a Michel Brown", "Qué parecido a Michel Brown", "Es re parecido a Michael Brown", fueron algunos de los comentarios en redes tras sus imágenes en El Anecdotario.

Es por ello que quisimos traerles más imágenes de 2007 para que puedan ver tanto a Sebastián Martino como al actor para así comparar si realmente eran muy similares.

1 of 3 Sebastián Martino durante las grabaciones del Desafío en 2007. Foto: Archivo personal Sebastián Martino 2 of 3 Sebastián Martino durante las grabaciones del Desafío en 2007. Foto: Archivo personal Sebastián Martino 3 of 3 Sebastián Martino durante las grabaciones del Desafío en 2007. Foto: Archivo personal Sebastián Martino

En definitiva los ojos azules, el color y forma de su cabello, el tono de su tez, su sonrisa y su barba son varios rasgos que hacían que hubiese un gran parecido entre Sebastián Martino y Michel Brown.

